Foto Vremea de mâine, 5 iulie. Unde plouă și ce temperaturi vor fi în țară
Aversele și descărcările electrice vor apărea local la munte și în Maramureș, dar izolat și în celelalte regiuni. Vremea va fi plăcută la mare, cu maxime de până la 28 de grade.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în centrul și sudul Munteniei. În prima parte a nopții, pe arii restrânse, sunt așteptate averse slabe, de 1-8 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele vor atinge în general 60-70 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. Izolat, în sudul țării, pe văi și în depresiuni, se poate forma ceață.
Vremea de mâine 5 iulie în ţară
În țară, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar local la munte și în Maramureș, precum și izolat în celelalte regiuni, sunt așteptate averse în general slabe, de 5-10 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în Banat, Oltenia și pe crestele Carpaților Meridionali. Rafale de 40-60 km/h se pot înregistra cu totul izolat și în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia, iar minimele se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolat, vor exista condiții de ceață.
Vremea de mâine 5 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, temperaturile vor crește față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în a doua parte a zilei și seara, când sunt posibile averse slabe, de 1-5 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 28 și 29 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 16 grade.
Vremea va fi parțial însorită la Cluj. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade, iar minima va coborî până la 14 grade. Probabilitatea de precipitații este redusă, de doar 7%. Temperatura resimțită va urca până la 29 de grade, în timp ce la umbră se vor simți aproximativ 24 de grade. Indicele UV va atinge nivelul 9, considerat nesănătos, astfel că este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii.
Vremea de mâine 5 iulie la munte
La munte, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în orele după-amiezii, când local sunt așteptate averse slabe, de 5-10 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali pe parcursul zilei, unde rafalele vor atinge în general 40-60 km/h.
Vremea de mâine 5 iulie la mare
La mare, vremea va fi în general plăcută, iar cerul va rămâne variabil. După-amiaza vor apărea unele înnorări, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în a doua parte a zilei, când rafalele vor atinge în general 45-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 18 și 20 de grade.
Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 24 și 26 de grade.