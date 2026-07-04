Vremea de mâine 5 iulie în ţară

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În țară, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar local la munte și în Maramureș, precum și izolat în celelalte regiuni, sunt așteptate averse în general slabe, de 5-10 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în Banat, Oltenia și pe crestele Carpaților Meridionali. Rafale de 40-60 km/h se pot înregistra cu totul izolat și în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia, iar minimele se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolat, vor exista condiții de ceață.