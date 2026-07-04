Compania care oferă 3.000 de dolari pe lună doar ca să te plimbi prin Europa. Acoperă şi toate cheltuielile

O companie oferă 3.000 de dolari pe lună pentru cel mai plăcut şi uşor job. Tot ce trebuie să facă persoana care va fi angajată pe acest post este să se plimbe prin Europa şi să discute cu oamenii, informează Euronews.

RiseGuide scoate pe piaţă un job sezonier, de doar 8 săptâmâni, dar care este bine plătit. Compania oferă 3.000 de dolari pe lună, adică 6.000 de dolari în total, plus toate cheltuielile cu transportul şi cazarea acoperite, unei persoane care va trebui să se plimbe prin oraşele emblematice ale Europei.

Care sunt cerinţele la angajare

Scopul? Să realizeze "Indexul European al Carismei". Cu alte cuvinte, persoana care va fi angajată pe acest post trebuie să intre în conversaţii cu europenii pentru a stabili topul ţărilor cu cei mai carismatici oameni. Criteriile după care se va întocmi clasamentul sunt reprezentate de cât de amabili sunt oamenii, cât de vorbăreţi sunt sau cât de uşor poţi intra într-o conversaţie cu ei.

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Cei care vor să candideze pentru acest job trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe, dar niciuna de natură profesională. Candidaţii trebuie să fie energici, extrovertiţi, să iubească oamenii, să le placă să călătorească şi să le placă să încerce lucruri noi. Dacă ştiu şi pot conversa şi într-o altă limbă de circulaţie internaţională, alta decât engleza evident, acest lucru va reprezenta un real avantaj la interviul de angajare.

De asemenea, candidaţii trebuie să aibă abilitatea şi de a descurca timp de două luni cu strictul necesar care încape într-o valiză. Pentru că RiseGuide oferă doar transport şi cazare.