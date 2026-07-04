Anchetă complicată în Maramureş. Un şofer de camionetă, fost poliţist, a lovit mortal cu maşina o fetiţă de 6 ani, care mergea pe bicicletă. Deşi iniţial a oprit, bărbatul de 52 de ani a luat-o la fugă când rudele copilei l-au ameninţat cu un topor. Fostul agent s-a oprit abia la postul de poliţie din localitatea vecină. A povestit prin ce a trecut, ba a mai depus şi plângere împotriva rudelor copilei. Chiar şi aşa, este cercetat pentru părăsirea locului accidentului.

Fetiţa de 6 ani, din Vâlcea, venise abia de o zi în vacanţă, la bunicii din Vişeul de Jos. Copila s-a urcat pe bicicletă şi a ieşit să se plimbe pe strada puţin circulată din faţa casei.

Cum s-a produs accidentul

Fetiţa a ajuns cu bicicleta la doar câţiva metri de poarta casei pe o uliţă extrem de îngustă, fără trotuar. În acel moment, dinspre şoseaua principală venea camioneta lată aproape cât întregul sens de mers. Astfel că şi dacă şoferul ar fi observat-o la timp, nu prea avea pe unde evita.

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La volan era un fost poliţist, care după pensionare şi-a găsit de lucru ca şofer. Bărbatul de 52 de ani transporta materiale de construcţii către un şantier din apropiere.

"Am auzit: vai de mine, mi-a omorât copila, vai de mine, mi-a omorât copila. O tonă 700 are camioneta. Mai e un palet de ciment o tonă, sunt două tone 700. Ce a fost aici, Doamne fereşte. Toată lumea în drum. Aproape tot satul", a relatat un vecin.

Fostul agent a oprit maşina. Dar nu a mai avut curaj să aştepte sosirea poliţiei, pentru că rudele fetei, înebunite de furie, îl încercuiseră.

Şoferul alungat inclusiv cu un topor a fugit pe jos prin mai multe grădini până în locul în care a reuşit să găsească o maşină care să-l aducă aici, la sediul poliţiei din Vişeul de Sus, unde a lucrat până în urmă cu doi ani. Le-a spus agenţilor că dacă ar mai fi rămas la locul accidentului, ar fi fost în pericol.

"Poliţiştii au stabilit că bărbatul ar fi părăsit locul accidentului fără încuvinţarea poliţiei", a afirmat Mihaela Ardelean, IPJ Maramureş.

Situația neprevăzută de lege în cazul șoferilor amenințați

Un şofer implicat într-un accident cu victime nu poate părăsi locul accidentului decât în două situaţii: dacă transportă persoana rănită la spital sau dacă primeşte încuvinţarea poliţiei. Legea nu spune ce variante are un şofer care se simte ameninţat de martorii accidentului.

"În această ipoteză, legiuitorul tace. Nu spune absolut nimic. Pentru că este absurd să treci într-un text de lege ipoteza că cineva te fugăreşte la faţa locului. Deşi dosarul penal este obligatoriu să fie deschis, sunt coroborate probele între ele şi se poate ajunge cumva la o renunţare la urmărirea penală", a spus Adrian Cuculis, avocat.

Fostul poliţist a depus la rândul său plângere pentru ameninţare faţă de rudele victimei.