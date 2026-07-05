De mai bine de un deceniu ieşenii aşteaptă o clădire pentru opera in orasul lor, iar autoritatile promit constant o rezolvare. Opera Națională din Iași a împlinit 70 de ani de la înființare, însă nu are nici până acum un loc în care să sărbătorească așa cum se cuvine.

Încă de când a luat naștere împarte spațiul cu Teatrul Național din Iași, fără să aibă un sediu propriu unde artiștii să poată repeta, iar numărul spectacolelor să poată crește.

Peste 300 de artiști și angajați ai Operei Naționale din Iași așteaptă de ani de zile un sediu doar al lor. Li s-a promis că o clădire va fi construită în Copou, însă zona este sit protejat, așa că proiectul e unul complicat.

"Un sediu nou e un imperativ. Sigur că sunt foarte multe elemente care țin de documentație, care țin de avize, de aprobări, de comisii pentru că o astfel de instituție necesită foarte multe rigori", a declarat Andrei Fermeşanu, manager Opera Naţională Română din Iaşi.

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Vorbim despre o investiție de 80 de milioane de euro, sumă acoperită integral prin două acorduri de împrumut încheiate cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Iar totul trebuie să fie gata până în 2031.

"La Ministerul Culturii, a existat o ședință de lucru. Punctual am ajuns inclusiv la a face mici rectificări atunci când vine vorba de depozitul de decor am mai adăugat niște săli de studiu pentru că dorim ca toate aceste elemente punctuale să fie prinse într-o documentație anterioară concursului de soluții, astfel încât să nu existe blocaje", a declarat Andrei Fermeşanu.

În același timp, autoritățile locale înclină spre altă variantă - reabilitarea fostului cinema Trianon, predat primăriei de către Ateneul Național și închis încă din 2008.

Și dacă s-ar decide ca acest fost cinematograf să devină operă ar fi nevoie de multe investiții la cât de degradat este totul. Așa arată infiltrațiile acum, într-o zi în care nu plouă afară. Mirosul de mucegai este atât de puternic încât este greu să respiri în clipa asta aici. Ar fi nevoie așadar de zeci de milioane de lei pentru a reface totul și mulți ani de așteptare până când opera și-ar putea găsi locul în această sală.

"Într-adevăr a fost o discuție cu reprezentanți ai ministerului culturii referitor la preluarea investiției. Le-am prezentat proiectul, dar urmează să se stabilească detaliile tehnice și regimul juridic în care poate fi făcută această tranziție", a explicat Marius Mihai Gherman, manager Ateneul Naţional Iaşi.

"Părerea mea este că o operă și să aibă propriul sediu este hrana pentru ficare dintre noi. Asta o spun în cunoștință deoarece de acum 60 de ani frecventez, aici mi-am terminat studiile muzicale, aici mi-a fost casa", a declarat o femeie.

Opera Națională din Iași găzduiește lunar 8 spectacole, toate cu bilete sold out. Dacă ar avea un sediu al ei, numărul lor s-ar dubla.