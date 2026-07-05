Un copil în vârstă de doi ani a fost grav rănit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Oradea. Echipajul medical a constatat că victima a suferit multiple leziuni şi a fost transportată la spital în stare de inconştienţă.

O fetiţă de 2 ani din Oradea a căzut de la etajul doi şi se află în stare gravă - Inquam Photos

Mama ar fi pus un scăunel în faţa geamului, iar fetiţa s-a urcat pe scăunel şi a căzut. Minora a fost dusă la spital.

”În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:19, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a fost solicitat să intervină, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, pentru acordarea asistenţei medicale unui copil în vârstă de 2 ani, care a căzut de la etajul al doilea al unui bloc situat pe strada Traian Lalescu din municipiul Oradea”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor.

Ei au menţionat că la sosirea echipajului medical, copilul prezenta multiple traumatisme şi se afla în stare gravă. Acesta a fost evaluat şi stabilizat la locul intervenţiei. Ulterior, copilul a fost transportat la spital în stare de inconştienţă.