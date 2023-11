Victorie pentru Viktor Orban. Bruxelles-ul a deblocat 900 de milioane de euro pentru Ungaria

Executivul Uniunii Europene a deblocat joi 900 de milioane de euro pentru Ungaria, plăţi în avans din cadrul fondurilor PNRR care i-au fost îngheţate, în timp ce blocul european încearcă să convingă Budapesta să-şi ridice veto-ul faţă de ajutorul acordat Ucrainei, relatează Reuters, citat de news.ro.

Comisia Europeană a suspendat, în cazul Ungariei, stimulentele economice post-pandemie (PNRR) din cauza îngrijorărilor legate de corupţie şi a regresului în ceea ce priveşte standardele democratice sub guvernarea lui Viktor Orban.

Ungaria a blocat deciziile UE privind fondurile Ucrainei

La rândul său, Ungaria a blocat deciziile UE, aşteptate inclusiv luna viitoare, de a acorda Ucrainei un ajutor economic de 50 de miliarde de euro până în 2027 şi de a începe negocierile de aderare cu Kievul. Budapesta a blocat, de asemenea, un plan de prelungire cu 20 de miliarde de euro a ajutorului militar al UE pentru Kiev şi se opune sancţiunilor impuse Rusiei.

Sprijinul UE este crucial pentru Ucraina, în condiţiile în care şi de la Washington sunt semnale de blocare a ajutorului pentru Kiev din cauza disensiunilor politice din Congres.

Viktor Orban, care se laudă cu legăturile sale cu Moscova, spune că Ungaria nu este mai coruptă decât alte ţări din UE. Budapesta a demarat o campanie prin care a afişat panouri publicitare care denigrează Comisia Europeană, iar partidul Fidesz al lui Orban promovează un proiect de lege privind "protejarea suveranităţii naţionale" împotriva ingerinţelor străine - ambele mişcări ridicând miza în confruntările dintre Ungaria şi UE.

Budapesta va continua să negocieze cu Bruxelles-ul pentru a debloca toate fondurile UE

Negociatorul-şef al Ungariei la UE, Tibor Navracsics, citat de agenţia de presă de stat MTI, a declarat că Budapesta va continua să negocieze cu Bruxelles-ul pentru a debloca "toate fondurile UE la care are dreptul cât mai curând posibil".

Plăţile în avans - care nu necesită îndeplinirea condiţiilor de stat de drept, altfel ataşate ajutorului financiar al UE - fac parte din RePowerEU, parte a măsurilor de stimulare post-pandemice ale UE menite să sprijine tranziţia energetică în vederea renunţării la combustibilii fosili. Oficialii UE au declarat că Ungaria va folosi banii RePowerEU pentru a-şi moderniza sectorul energiei electrice prin intermediul contoarelor inteligente şi prin digitalizarea companiilor energetice.

Planul de Redresare modificat al Ungariei are o valoare totală de 10,4 miliarde de euro - reprezentând cam 5% din PIB-ul Ungariei în 2023 - , inclusiv 4,6 miliarde de euro în cadrul RePowerEU: 0,7 miliarde de euro sub formă de granturi şi 3,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Decizia de joi a Comisiei de a da undă verde PNRR-ului modificat al Ungariei trebuie acum să fie aprobată de celelalte ţări UE, posibil chiar în timpul discuţiilor din 8 decembrie dintre miniştrii de finanţe din cele 27 de state membre.

Scepticism că Orban ar putea fi influenţat să sprijine ajutorul pentru Ucraina

Oficialii UE se aşteaptă ca anul viitor să urmeze alte două plăţi de aproximativ 460 de milioane de euro fiecare. Ei au insistat însă asupra faptului că Ungaria trebuie să îndeplinească condiţiile UE privind combaterea corupţiei şi asigurarea independenţei justiţiei, printre altele, pentru a mai accesa fonduri.

Oficiali din UE au declarat luna trecută pentru Reuters că blocul ia în considerare deblocarea ajutorului pentru Ungaria pentru a obţine sprijinul Budapestei pentru Ucraina. Cu toate acestea, mai recent, surse implicate în pregătirea summitului UE din 14-15 decembrie, când sunt aşteptate decizii cruciale pentru Ucraina, au semnalat un scepticism tot mai mare cu privire la faptul că Orban ar putea fi influenţat.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!