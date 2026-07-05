Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump. Ce au vorbit cei doi lideri o oră jumătate

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sunat pe liderul SUA, Donald Trump. Motivul a fost felicitările pentru Ziua Americii. Totuși, cei doi lideri au discutat și despre alte subiecte importante precum economia și războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat la telefon timp de o oră și jumătate. Potrivit RIA Kremlinpool, citată de Mediafax, discuția a fost "una de afaceri și constructive".

Liderii Rusiei și SUA au convenit să aibă o nouă conversație telefonică în curând

Reprezentanții Kremlinului au anunțat că Putin i-a felicitat pe Trump și pe americani cu ocazia Zilei Independenței SUA. Cei doi au discutat și despre crizele actuale, inclusiv despre războiul din Ucraina. Putin i-a prezentat lui Trump propria versiune a evoluției luptelor spunându-i liderului SUA că militarii ruși "avansează constant, eliberând o localitate după alta".

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De asemenea, Putin a reiterat ideea implicării Rusiei în "asistența practică pentru stabilizarea situației din Orientul Mijlociu". Donald Trump a menționat aspectele economice și a remarcat "perspectivele colosale" de cooperare dintre Rusia și SUA, care se vor deschide odată cu încheierea războiului din Ucraina.

La final, liderii Rusiei și SUA au convenit să aibă o nouă conversație telefonică în curând. Totodată, Putin i-a reamintit lui Trump că are o invitație valabilă de a vizita Rusia.