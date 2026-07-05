Ploile torențiale au lăsat în urmă o problemă la care puțini șoferi s-ar fi gândit. Zeci de plăcuțe de înmatriculare au fost luate de ape. Pe marinea arterelor principale, trecătorii au lăsat numerele găsite ca la expoziție, poate-poate sunt găsite de proprietari. Fără ele, șoferii prinși că circulă riscă amenzi sau chiar dosar penal.

Ploile torențiale din ultimele zile le-au adus multor șoferi o problemă neașteptată. Apele de pe străzile inundate au smuls, la propriu, plăcuțele de înmatriculare de pe mașini. Fără ele, conducătorii auto riscă amenzi sau chiar dosar penal dacă circulă pe drumurile publice. Pe marile bulevarde din Capitală, plăcuțele recuperate de trecători și de alți șoferi au fost așezate la vedere, într-o imagine care amintea de un adevărat cimitir al numerelor de înmatriculare.

În oraș, șoferii încearcă să găsească soluții pentru a-și proteja plăcuțele de înmatriculare la următoarele ploi puternice. Numai că nu toate metodele la care apelează sunt și legale.

"Un șurub, un șurub e sfânt, nu mai are nicio treabă". "Normal, nu e voie, dar nu mai știu ce să zic". "Degeaba prinzi un șoricel de numărul de suport, dacă pică suportul cu tot. Din fabrică, dacă s-ar găsi o soluție", au spus oamenii.

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Deși plăcuțele de înmatriculare improvizate, scrise cu pixul pe carton, nu sunt o noutate, tot mai mulți șoferi apelează acum la această soluție. Numai că nu îi scapă de sancțiuni. Cei prinși cu astfel de plăcuțe homemade riscă amenzi consistente, pot fi trași pe dreapta și se pot alege chiar și cu dosar penal. Cea mai sigură soluție rămâne obținerea unor plăcuțe noi de la Direcția Permise și Înmatriculări.

Ce riscă șoferii care circulă fără numere

"Proprietarul se prezintă la sediul Serviciului Public Comunitar din județul de domiciliu, doar cu actul de identitate și achită contravaloarea noilor plăcuțe. Nu solicităm declarații completate de cetățeni și nici alte documente. Declarația de pierdere este generată de sistemul informatic", a afirmat Georgiana Pisică, Direcția Permise și Înmatriculări.

Față de amenzile, care pornesc de la 600 de lei, costul unei plăcuțe noi de înmatriculare este incomparabil mai mic.

În cazul în care vrem să ni se elibereze o plăcuță de înmatriculare duplicat, costul ajunge la aproape 20 de lei. Dacă vrem, în schimb, un set complet, prețul sare la aproape 50 de lei. Taxele se pot plăti atât online, cât și la ghișeu, fizic.

Prețul variază ușor, în funcție de tipul plăcuței: dreptunghiulară, pătrată sau pentru motocicletă.