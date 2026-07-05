Zi neagră pe munte: un turist a murit, iar alţii au fost salvaţi cu elicopterul de salvamontişti

Muntele a devenit, într-o singură zi, scena mai multor intervenţii ale salvamontiştilor din trei judeţe din ţară.

În Braşov, un bărbat de 59 de ani a murit după ce a suferit un infarct pe un traseu din Piatra Craiului. Salvatorii montani au cerut imediat sprijin aerian, iar un elicopter SMURD a fost trimis în zonă.

Şi în Suceava, în Munţii Călimani, o întâlnire cu o ursoaică şi puiul ei a schimbat complet traseul unui grup de aproape 40 de turişti polonezi. Jandarmii montani au coborât întregul grup în siguranță, înainte ca situaţia să degenereze.

Iar în Bucegi, pe Jepii Mici, trei persoane, de 77, respectiv 49 de ani, au fost recuperate de salvamontişti cu ajutorul elicopterului, după ce epuizarea le-a blocat complet coborârea. Una dintre turiste era grav rănită la genunchi, fiind găsită de o echipă de patrulare.