Am păşit în 2024 cu ochii sper cer şi cu inimile pline de speranţă. Cu dorinţe, gânduri, întrebări despre tot şi toate. Una singură se află acum, pe buzele tuturor românilor... va fi Noul An mai bun?

Georgiana Purcar, numerolog: 2024 înseamnă, pe scurt, abundenţă, lecţii karmice, asumarea responsabilităţii. Venim dintr-un an cu cifra şapte, unde accentul a fost pus mai mult pe introspecţie, pe lucru cu sinele şi pe tot ceea ce înseamnă spiritualitate. Domeniul principal activ în 2024 este cel al abundenţei, al banilor, cel reprezentat de cifra 8: 2+2+4... o cifră a pământului, căreia ii place stabilitatea, îi plac regulile. Un alt domeniu activ este cel al relaţiilor, al căminului. Ultimele 2 cifre din 2024 sunt 2 şi 4, adică 6. Iar 6 este cifra familiei.

2024 ar putea fi un an de succes pentru antreprenori, spun numerologii.

Georgiana Purcar, numerolog: Nu vom fi feriţi de fluctuaţii ale domeniului financiar, de noi reguli, de noi reglementări, dar în acelaşi timp şi de o expansiune a tot ce înseamnă inginerie şi domeniul tehnologic. Din punct de vedere numerologic, faptul că România va avea patru seturi de alegeri în 2024 înseamnă că se vrea să se facă lucruri concrete, în mod pragmatic şi stabil, lucruri trainice.

Noul an este bisect. Asta înseamnă că are o zi în plus faţă de anul trecut, deci mai mult timp să muncim pentru aspiraţiile noastre.

