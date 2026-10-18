Puțin cunoscut în Europa, un fruct originar din America de Nord începe să câștige tot mai mulți admiratori peste Ocean. Are forma și culoarea asemănătoare cu cele ale unui mango, însă pulpa cremoasă are note de banană și vanilie. Se numește asimină și este considerat de unii pasionați de gastronomie un fruct cu un gust aparte, scrie publicaţia franceză Cuisine Journal des Femmes .

Fructul rar care seamănă cu mango, dar are gust de banană și vanilie - Sursa: Profimedia

Asimina, cunoscută în limba engleză drept pawpaw, provine din estul Statelor Unite. Fructul are între 5 și 15 centimetri lungime, o formă ovală și o coajă verde, care capătă nuanțe gălbui pe măsură ce se coace.

Asimina, cunoscută în engleză ca "pawpaw" are o formă ovală şi coajă verde

La interior, pulpa este moale și cremoasă, cu semințe mari, plate și negre. Gustul său amintește de banană, cu note delicate de vanilie, ceea ce îl diferențiază de fructele întâlnite în mod obișnuit în magazine.

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Deși numele englezesc poate crea confuzie, asimina nu este papaya. Este fructul unui arbore cunoscut sub denumirea științifică Asimina triloba, care face parte din familia Annonaceae.

De ce a devenit tot mai popular în Statele Unite

După o perioadă în care a fost mai puțin apreciată, asimina a revenit în atenția americanilor în ultimii ani. Este folosită în diverse preparate, de la milkshake-uri și smoothie-uri până la brioșe și chiar unele sortimente de bere.

Popularitatea sa este legată atât de aroma neobișnuită, cât și de posibilitățile de utilizare în bucătărie. Pulpa cremoasă poate fi integrată în deserturi și băuturi, oferind o alternativă interesantă la fructele tropicale cunoscute.

De ce se găsește atât de greu în magazinele din Europa

Unul dintre principalele obstacole în comercializarea asiminei este fragilitatea fructului. Acesta se păstrează pentru o perioadă scurtă și suportă cu dificultate transportul pe distanțe mari, mai ales atunci când este copt complet.

În Franța, arborele este cultivat încă mai ales pentru aspectul său decorativ, iar producătorii care urmăresc valorificarea fructelor sunt încă puțini. Din acest motiv, asimina nu este comercializată pe scară largă.

Totuși, fructul ar putea avea un viitor pe piețele europene. Arborele poate rezista, potrivit articolului publicat de Journal des Femmes, la temperaturi cuprinse între -25 și 40 de grade Celsius, ceea ce îi permite să se adapteze, în principiu, multor regiuni, cu excepția celor montane.

Un alt avantaj este capacitatea naturală de a ține la distanță numeroși dăunători, ceea ce poate reduce nevoia de insecticide.