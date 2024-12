45 de urși de peste un metru înălţime împodobesc gardul Colegiului Național "Spiru Haret" din Suceava. De altfel, zeci de ramuri de brad, mii de luminițe şi sute de cadouri și globuri colorate completează tabloul de basm. Totul a fost făcut cu multă migală de cei 300 de elevi ai liceului şi de părinţii lor.

Crăciun instagramabil la liceu

"Am vrut să aducem spiritul Crăciunului în şcoala noastră şi oamenilor totodată. Am lucrat aproximativ 2 săptămâni, am împachetat cutii, am pregătit urşii", povesteşte o elevă. "Cum aţi văzut în Craiova sau la alte târguri mari din alte ţări, aşa am vrut să facem şi noi", adaugă un elev.

"Este o decoraţiune de tip flashmob, asta înseamnă o expoziţie în aer liber care se adresează unui mare număr de privitori. Este o manifestare care se doreşte a fi o pledoarie pentru frumos, pentru echilibru, pentru bunătate", crede Daniela Boșca, profesor inițiator.

În plus, intrarea liceului este păzită de patru soldaţi, înalţi de doi metri. Şi ei, realizaţi de la zero, tot de elevi. "Este un răspuns al şcolii pentru comunitate. Comunitatea ajută şcoala să funcţioneze în condiţii bune, iar elevii răspund pe măsură la efortul pe care comunitatea îl face", a declarat Virginel Iordache, director Colegiul Naţional "Spiru Haret" Suceava.

Iar cea mai bună recompensă pentru munca elevilor este fericirea de pe chipurile trecătorilor. Şi cum un decor de poveste merită pus în ramă, sau în era modernă, pe reţelele de socializare, în scurt timp, trotuarul din faţa liceului a devenit unul dintre cele mai instagramabile locuri din oraş.

Elevii Colegiului Naţional Spiru Haret din Suceava nu au vrut să renunţe nici la tradiţii. Aşa că după ce au terminat de împodobit au pornit cu uratul.

