Dacă vă doriţi o fotografie portret alb-negru realizata de un profesionist, trebuie neapărat să ajungeţi la Sibiu. Un cunoscut fotograf îşi doreşte să adune multe portrete deosebite de la sibieni, dar şi turişti. Aşa că trebuie să vă grăbiţi, deoarece proiectul său are în vedere un album în care vor încăpea doar 1.000 de poze.

El este Rareş Helici, un tânăr pasionat de fotografiile în alb şi negru. De mai bine de 7 ani a reuşit să le câştige simpatia sibienilor, aşa că cei mai mulţi nu se sfiesc în faţa aparatului foto.

1.000 de portrete, proiect de suflet pentru Rareş

Nu este pentru prima dată când Rareş îşi propune acest proiect numit 1.000 de portrete. Pentru el, fiecare imagine surprinsă de obiectivul său scoate la iveală multă emoţie, dar şi nostalgie.

"Începuturile au fost uşor timide, dar proiectul s-a dezvoltat peste aşteptările mele, încă din primul an. M-am gândit la 1.000 de portrete, să vină lumea la o fotografie, şi au venit undeva la 950, deci clar peste aşteptări. Anul trecut, la a şasea ediţie, au fost peste 2.700 de persoane. Îmi doresc să ofer cât mai multe amintiri plăcute şi să văd oameni în toată frumuseţea lor", povesteşte Rareş Helici, fotograf.

O clasă întreagă revine an de an

"Super! Ce să spun, deci vine lumea an de an, copii mulţi", spune o femeie. De fiecare dată, sibienii au primit cu drag provocarea. O profesoară a revenit cu toată clasa pentru o fotografie.

"Super. Suntem la al doilea an şi am zis că vreau să devină un proiect special al clasei, şi în fiecare an să venim şi să facem un colaj, în clasa a opta să avem patru ani consecutivi şi să vedem aşa, o dezvoltare", mărturiseşte profesoara.

"Mi se pare minunat. Văzusem pe Facebook acum doi sau trei ani şi nu apucasem să venim, dar abia am aşteptat să venim anul ăsta", adaugă o femeie.

"Foarte mulţi revin an de de an. Mă bucur în fiecare an de toate persoanele care sunt noi în proiect", mai spune Rareş Helici, fotograf.

Unde apar fotografiile

Toate fotografiile sunt expuse online, pe pagina oficială a proiectului, unde sibienii le pot descărca. Şedinţele foto au loc de luni până vineri între orele 11 şi 15, până la sfârşitul acestui an şi sunt gratis.

