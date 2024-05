Trebuie să ne înnoim de Paşte! Da, aşa spune tradiţia şi aşa am fost învăţaţi. Era cadoul de la iepuraş altădată: haine noi şi poate şi încălţăminte. Obiceiul încă se păstrează în multe familii. Se spune că cine poartă ceva nou de Paşte va avea noroc tot anul.

Pentru Melissa, Paștele e un motiv în plus să îşi înnoiască gardeorba. E tradiția pe care o respectă în fiecare an. "Când eram mică, aşteptam cu nerăbdare Paştele pentru a-mi cumpăra ceva nou. Înainte de Slujba de Înviere, îmi arătase mami că îmi cumpărase o rochiţă albă. Şi acum o ţin minte, am purtat-o foarte mult şi cu foarte mare drag", spune ea.

Haine noi de Paşte 2024

Potrivit superstiţiilor, la slujba de Înviere şi în prima zi de Paşte trebuie să purtăm haine noi. Este un obicei cu o semnificaţie profundă: renunțarea la vechile obiceiuri şi totodată, un nou început.

"Rochiţele ni le făceam la o croitoreasă în sat şi aveam rochiţe noi, pantofiori, ce îşi permiteau părinţii", povesteşte o femeie. În anii trecuţi, ţinuta obligatorie de sărbătoare pentru fete era formată din rochie albă şi pantofi negri de lac. Acum, trebuie adaptată modei.

"Pantofii de lac pe care îi primeam în copilărie înainte de Paşte i-am înlocuit astăzi cu sandale cu toc, iar rochiţa alba cu una verde cu motive tradiţionale", arată Diana Speretoiu, reporter Observator. "Lungimile să fie cât mai decente pentru că se duc la biserică. Se poartă modelul floral şi culorile cât mai aprinse, ca roşu, siclam", spune Loredana Popescu, comerciant.

Ce buget alocă românii pentru ţinuta de Paşte

Bugetul pentru înnoirea hainelor de Paşte este, în medie, între 300 si 500 de lei. La Iaşi, tradiţia încă se păstrează în cele mai multe familii. "Blugi, tricouri, pentru vremea mai caldă. Din copilăria noastră, era cel mai bun moment, de Paşte, să ne etalăm ţinutele noi. Simboliza oarecum şi un cadou pentru Paşte", spune o femeie.

"Se merge curăţat din toate punctele de vedere, se merge cu haină nouă. Se spune că măcar cămaşa să fie nouă. Chiar exista tradiţia ca totul să fie, toată îmbrăcămintea cu care mergem în noaptea de Paşte, pentru că era noaptea sfântă", a explicat Ovidiu Focșa, muzeograf.

"Am luat, da. Le mai purtăm şi pe alea de anul trecut. Nu ştiu dacă ăsta e principalul ţel al noastru, să ne înnoim. Să ne înnoim mai mult în suflet", adaugă un bărbat. Tradiţia de a purta haine noi de Paște este legată și de faptul că Iisus Hristos a înviat îmbrăcat în haine noi, albe, simbolizând curățarea sufletului și a trupului.

