Eduard Marin, reporter Observator: O clădire istorică din Centrul Vechi al Capitalei poate prinde viață atunci când aduci laolata muzică simfonică live și un public pasionat de frumos. Într-un mod inedit, la lumina lumânărilor.

O cină romantică sau o ieșire la restaurant au devenit deja activități obișnuite pentru îndrăgostiți, mai ales de Valentine's Day. Dar cei care au vrut să celebreze dragostea într-un mod cu totul special, au ales să-şi petreacă seară în compania unei orchestre clasice.

Evelyne Vîlcu - organizator: Este un concept foarte răspândit la nivel internațional, eu am locuit în Londra câțiva ani și acolo am experimentat pentru prima dată într-o catedrala conceptul, eram sigură că va fi adus și în România foarte curând dar uite, cu 4 ani mai târziu nimeni nu l-a adus. Așa că am zis că pun în scenă eu ceva similar.

Telefoanele aproape că au fost absente, publicul bucurându-se pe deplin de concert.

Evelyne Vîlcu - organizator: Fiecare eveniment este sold-out cu mult timp înainte să aibă loc și e ceva care mă bucură foarte mult și mă încurajează să mai organizăm în noi locații, să deschidem locații la care publicul din Bucursti n-are acces în mod normal și cumva sunt locații neconvenționale și adaugă un element și mai special experienței.

Următorul concert dedicat dragostei va fi de Dragobete.

