Iulia Pop, reporter Observator: Viena este absolut sclipitoare în această perioada. Are nu mai puțin de 17 târguri de Crăciun, cu care își impresionează milioanele de oameni care o vizitează în această perioada. La cele 100 de căsuțe câte sunt aici găsiți toate bunătățile. Sunt produse regionale și originale pe care nu le mai avem in altă parte. Bradul este adus din Tirol şi este o adevărată competiție aici, între regiunile Austriei. De asemenea, este o vreme absolut superbă pentru vizita unui târg de Crăciun.

Ca în fiecare an, Viena găzduieşte unul dintre târgurile aflate în topul preferinţelor turiştilor din toată lumea. Capitala Austriei are, în total, 17 târguri de Crăciun.

Oraşul care are 17 târguri de Crăciun. Milioane de turişti din toată lumea le vizitează an de an, fermecaţi de decorurile de poveste