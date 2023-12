Vezi și

Cine mănâncă peşte de Revelion o să aibă un an grozav, spune una dintre cele mai respectate superstiţii din România. Aşa că lumea s-a înghesuit astăzi la păstrăvării.

În noaptea dintre ani, peştele şi porcul sunt nelipsite de pe mesele românilor

Indiferent dacă pregăteşti masa festivă acasă sau te duci la restaurant, există o listă lungă de alimente de succes.

Cristina Mălai, chef: Pe partea de carne este de preferat să servim porc pentru că înseamnă abundenţă şi o contraindicaţie ar fi puiul. Avem şi variante vegane pentru noul an. Lintea pentru că este micuţă şi rotundă şi se aseamnă cu nişte monede. Deci cu cât mai multă linte, cu atât mai multe monede.

Andra Costea, reporter Observator: În noaptea dintre ani, nu ar trebui să lipsească din farfurie nici salata şi nu doar pentru ca este sănătoasă. Atât în SUA cât şi în Europa legumele verzi, datorită culorii semnifică satsfacţiile materiale.

Superstiţii de Anul Nou 2024

De Anul Nou, şi roşul este la putere - aduce noroc şi fericire, aşa că nu te feri să porţi haine de această culoare.

Altă superstiţie spune că strugurii ne ajută să aflăm ce ne rezervă viitorul. Trebuie să mănânci 12 boabe - câte luni are anul - şi să îţi pui o dorinţă pentru fiecare. Dacă nimereşti o boabă dulce, va fi o lună bună. Multe credinţe sunt transmise din generaţie în generaţie, chiar dacă sună amuzant.

Sociolog: A face ritualul, oricare ar fi superstitia respectivă, tine de încredere. Are legătură cu această proiecţie a viitorului, această încredere ca noi am făcut ceea ce era in puterea noastră, acum destinul decide pe mai departe.

Chiar dacă nu garantează succesul, superstiţiile ne dau iluzia că putem influenţa destinul şi ne fac mai optimişti, spun sociologii.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰