Tradiţii şi obiceiuri de Anul Nou 2024. Ce este bine să faci de Revelion

În noaptea de Anul Nou, românii respectă numeroase tradiţii şi obiceiuri. Printre cele mai cunoscute se numără Sorcova, Pluguşorul sau mersul cu capra şi ursul.

Tradiții străvechi şi obiceiuri de Anul Nou 2024

De Anul Nou 2024, tinerii şi copiii obişnuiesc să meargă cu sorcova din casă în casă şi să le transmită rudelor şi vecinilor urări de sănătate şi prosperitate.

Tot de Anul Nou, există tradiţia mersului cu capra şi ursul. Tinerii îşi pun măşti care reprezintă lupta împotriva iernii și sosirea primăverii şi organizează adevărate spectacole.

Mersul cu pluguşorul în seara de Anul Nou este o altă tradiţie populară în România. Urările de pluguşor simbolizează fertilitatea şi pregătirea pentru recolte.

Una dintre cele mai impresionante tradiţii de Anul Nou are o istorie de peste 200 de ani. Aceasta îşi are originea în comuna Păuneşti din judeţul Vrancea. În fiecare an, Parada Mascaţilor din Păuneşti reuşeşte să adune sute de turişti curioşi de spectacolul inedit pe care tinerii reuşesc să-l organizeze.

Revelion 2024. Superstiţii de Anul Nou

Se spune că în noaptea de Anul Nou nu este bine să împrumuți bani nimănui, deoarece vei avea parte de ghinion pe plan financiar în următorul an.

În seara de Anul Nou, se spune că trebuie să porţi o haină nouă. Dacă respecţi acest obicei de Revelion, vei avea parte de schimbări pozitive în următorul an.

Ca să ai noroc în dragoste în noul an, se spune că de Revelion 2024 trebuie să porţi ceva roşu.

Pentru un 2024 plin de fericire, este bine ca de Anul Nou să aprinzi o lumânare pe care să o lași să ardă până dimineața.

Ce nu este bine să faci de Anul Nou 2024

Noaptea de Anul Nou 2024 nu trebuie să te prindă sub nicio formă fără bani în buzunar. Se spune că e bine să ai ceva bani la tine de Revelion ca să ai noroc pe plan financiar tot anul.

De Anul Nou 2024, nu ai voie să speli rufe, să coși, să tricotezi sau să te ocupi de alte treburi casnice.

De asemenea, de Revelion nu au voie să agăți calendarul cu noul an pe perete înainte ca acesta să înceapă și ca 2023 să se fi încheiat.

Atât de Anul Nou 2024, cât şi în prima zi a anului, nu este bine să plângi sau să spargi ceva prin casă. Se spune că aceste lucruri aduc ghinion.

Anul Nou 2024. Mesaje şi urări de Revelion

Cu ocazia Noului An, îți trimit cele mai frumoase urări! Fie ca 2024 să fie un an plin de bucurii, împliniri și momente de neuitat. La mulți ani!

În noaptea de Revelion, vă doresc sărbători pline de magie și un Nou An încântător! Să aveți parte de succes, sănătate și multă fericire. La mulți ani 2024!

Cu dragoste și bucurie, vă urez un An Nou plin de surprize frumoase și reușite pe măsură. Să vă îndepliniți toate visele! La mulți ani cu optimism și căldură în suflet!

În această noapte specială, vă doresc un An Nou strălucitor, presărat cu realizări și împliniri pe toate planurile. Să fie un an plin de bucurie și prosperitate. La mulți ani 2024!

Cu gândurile mele pline de speranță, vă urez un An Nou plin de succese și momente frumoase. Să vă fie inimile pline de iubire și sănătate. La mulți ani cu dragoste și optimism!

În Noul An, să vă lumineze stelele norocul și să vă călăuzească pe cărările fericirii. Să aveți parte de reușite remarcabile și clipe de neuitat. La mulți ani 2024 cu entuziasm și căldură în suflet!

La trecerea în Noul An, vă trimit cele mai sincere urări de bucurie și prosperitate. Fie ca fiecare zi să vă aducă zâmbete și să vă împlinească dorințele. La mulți ani cu entuziasm și optimism!

În această noapte plină de farmec, vă doresc un An Nou radiant și plin de surprize plăcute. Să vă împărțiți bucuriile cu cei dragi și să vă bucurați de frumusețea fiecărui moment. La mulți ani 2024 cu dragoste și căldură în suflet!

Cu gânduri pline de speranță și optimism, vă urez un An Nou cu împliniri pe toate planurile. Să vă fie fiecare zi presărată cu realizări și sănătate. La mulți ani cu dragoste și căldură în suflet!

La trecerea dintre ani, vă doresc să lăsați în urmă toate tristețile și să priviți cu încredere către un viitor plin de reușite. Să aveți parte de un An Nou minunat, plin de bucurie și fericire. La mulți ani 2024!

Să aveți parte de un An Nou plin de surprize plăcute, de reușite pe toate planurile și de fericire în fiecare clipă. La mulți ani cu căldură și dragoste în suflet!

Fie ca Noul An să vă aducă numai momente de împlinire și bucurie! La mulți ani cu optimism, sănătate și multă dragoste în suflet!

În prag de An Nou, vă trimit cele mai bune urări! Fie ca 2024 să fie un an al reușitelor și al fericirii. La mulți ani cu bucurie și împliniri!

Să vă fie drumul în Noul An presărat cu realizări frumoase și să vă bucurați de fiecare clipă! La mulți ani cu optimism și căldură în suflet!

Cu speranța că 2024 va fi un an cu bucurii nelimitate, vă trimit cele mai frumoase urări! La mulți ani cu sănătate, fericire și succes în toate!

Să aveți parte de un An Nou plin de aventuri frumoase, de zile senine și de bucurii neașteptate! La mulți ani cu entuziasm și optimism!

În fiecare zi a noului an, să descoperiți frumusețea și sensul vieții! La mulți ani cu fericire, sănătate și reușite pe măsură!

