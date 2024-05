Vezi și

Este o chestiune care va fi tranşată în CSAT, iar sursele Observator spun că e foarte posibil ca în zilele următoare să existe o discuţie în trei între preşedintele Klaus Iohannis şi liderii coaliţiei, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă. Asta în contextul în care avem deja disensiuni majore, un conflict politic în toată regula între Klaus Iohannis şi Marcel Ciolacu în ceea ce priveşte donarea unui sistem Patriot pentru Ucraina.

România are în acest moment 4 sisteme Patriot, dar doar unul este operaţional

"Si presedintele Biden a adus aceasta chestiune in discutie si am spus ca sunt deschis. Va trebui sa discut eu acasa in CSAT sa vedem ce putem sa oferim si ce putem sa primim in schimb. Este inacceptabil sa ramana Romania fara aparare anti-aeriana", a declarat Klaus Iohannis la câteva minute de la întrevederea avută cu Joe Biden. "Este o analiză mult mai amplă şi este o decizie pe care o luăm în CSAT. Comandantul suprem al armatei este, conform constituţiei, preşedintele României. Din discuţiile preliminare avute cu ministrul Apărării, din punctul Ministerului Apărării nu se impune acest lucru", a declarat Marcel Ciolacu pentru Observator.

După discuţia avută cu preşedintele american Joe Biden, Klaus Iohannis a făcut o precizare importantă. A spus că dacă se va ajunge la concluzia că trebuie să donăm un sistem Patriot Ucrainei, atunci nu-l vom da pe cel deja funcţional. România are în acest moment 4 sisteme Patriot, dar doar unul este operaţional.

