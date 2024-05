Vezi și

Joe Biden şi Klaus Iohannis au stat brat la brat, ca doi prieteni buni, în Biroul Oval de la Casa Albă. La aproape 82 de ani, presedintele american a glumit pe seama vârstei sale înaintate. "Pe vremea când eram senator, acum 180 de ani, am luptat din greu pentru admiterea României în NATO. Şi aţi depăşit orice aşteptări", a spus Joe Biden. Dincolo de glume, negocierile din Biroul Oval s-au axat pe războiul din Ucraina si situatia de securitate din flancul estic al NATO. În spatele usilor închise, Joe Biden l-a întrebat pe Klaus Iohannis dacă România poate ajuta Ucraina cu un Sistem de apărare anti-aeriană Patriot.

Iohannis: "Este unul funcţional care va rămâne în România"

"Am spus ca sunt deschis. Va trebui sa discut eu acasa in CSAT sa vedem ce putem sa oferim si ce putem sa primim in schimb. Este inacceptabil sa ramana Romania fara aparare anti-aeriana", a declarat Klaus Iohannis. România a achiziționat șapte sisteme Patriot. Patru dintre ele au fost livrate. Unul singur este operațional. Celelalte trei, vor fi funcţionale cel mai devreme la sfârşitul anului viitor. Un sistem anti-aerian costă peste un miliard de dolari. Iar o singură rachetă, ajunge la patru milioane de dolari. Recent, România a semnat un contract pentru cumpărarea a 200 de rachete de tip PAC-2 cu 1,1 miliarde de dolari. Președintele României a declarat că, dacă vom dona un sistem Patriot Ucrainei, nu va fi cel care este deja operațional.

"Eu cred ca vom gasi o solutie. Este unul functional care va ramane in Romania. Celelalte sunt in faze avansate de operationalizare, despre unul dintre acestea era vorba", a declarat Klaus Iohannis. Aliatii fac eforturi uriase pentru apăra Ucraina de rachetele Armatei Ruse. Germania a donat trei sisteme Patriot, dar i-au mai rămas opt. Ministrul britanic al forţelor armate ne cere şi nouă un efort. "Este momentul potrivit pentru România să trimită un sistem Patriot pentru Ucraina? Clar, cu toţii trebuie să facem atât de mult cât putem. Va fi un an critic în ceea ce priveşte consolidarea apărării Ucrainei şi modul în care ţara se va apăra", a declarat Leo Docherty, ministrul britanic pentru Forţele Armate.

La Casa Albă s-a discutat şi despre viitorul şef al NATO. Statele Unite au anuntat că îl sustin pe Mark Rutte, dar Klaus Iohannis, care si-a depus si el candidatura, nu pare impresionat de sprijinul pe care îl are premierul Olandei. "Vreau să știţi că Statele Unite ale Americii se angajează să fie alături de voi. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru conducerea dumneavoastră, mai ales în Marea Neagră. Aţi fost incredibil. V-ați remarcat, iar ajutorul pe care l-ați oferit Ucrainei este real. Este semnificativ. Ceea ce ați făcut și ceea ce vom continua să facem împreună, cred, va fi semnificativ nu numai pentru Europa, ci și pentru întreaga lume", a declarat Joe Biden, preşedintele SUA. Klaus Iohannis va primi un premiu pentru întreaga carieră din partea organizatiei Atlantic Council - un think thank american cu sediul la Washington. Seful statului va încheia vizita în Statele Unite maine, cu o întâlnire cu seful Camerei Reprezentantilor, liderul republican Mike Johnson.

