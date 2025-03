Călin Georgescu îşi va depune vineri candidatura la prezidenţiale. A făcut anunțul la ieșirea din sediul Judecătoriei

Flancat de gărzile de corp şi înconjurat de zeci de susţinători, Călin Georgescu şi-a făcut cu greu cărare prin mulţime pentru a intra în sediul Judecătoriei. În urma lui, s-a creat o adevărată busculadă. Mai mulţi oameni au încercat să forţeze intrarea în instituţie.

O jumătate de oră a stat în Judecătorie. Decizia privind ridicarea controlului judiciar a fost amânată pentru mâine. La ieşire, Georgescu a înaintat la fel de greu prin mulţimea de susţinători.

"Sunt nevinovat! Aşa cum am spus de fiecare dată, vă spun în continuare. Este un dosar politic. Personal am încredere în magistratul judecător, am încredere într-o decizie dreaptă, consistentă şi care este conformă cu realitatea. Sunt foarte încrezător în pronunţarea care va avea loc mâine", a declarat Călin Georgescu.

Infracţiunile pentru care este cercetat Călin Georgescu

Georgescu este urmărit penal pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra, fostul candidat la prezidenţiale ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României, după decizia Curţii Constituţionale de anulare a alegerilor. Sunt controverse inclusiv asupra surselor sale de finanţare din timpul campaniei. Poliţiştii şi procurorii au descins în această dimineaţă la trei firme care i-au oferit acestuia servicii nedeclarate. De acolo, au ridicat mai multe documente.

Nou interviu controversat

Între timp, Călin Georgescu îşi face campanie nestingherit. A făcut din nou declaraţii anti-UE într-un interviu acordat unui influencer MAGA.

"Actuala putere politică din România are o foarte puternică relaţie cu Bruxelles. Cu alte cuvinte, nu suntem liberi. Corect? Căci atunci când ai această influenţă înseamnă că eşti doar un sclav al cuiva", a spus Călin Georgescu.

Nici cu ajutorul pentru Ucraina nu este de acord. În acelaşi interviu, candidatul suveranist a dat de înţeles că România ar trebui să abandoneze Ucraina, deşi toată Europa strânge rândurile pentru a ajuta ucrainienii să facă faţă invadatorilor.

Interviul a fost făcut cu o zi înainte ca Georgescu să afle că a pierdut procesul la Tribunalul UE, unde ceruse reluarea turului doi al alegerilor. În timp ce europenii îl privesc cu ochi sceptici pe candidatul suveranist, Rusia îi apără oficial pe Georgescu.

Călin Georgescu a anunţat că îşi va depune noua candidatură la fotoliul de la Cotroceni vineri.

