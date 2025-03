Călin Georgescu, la Judecătoria Sectorului 1: "Sunt nevinovat. Am încredere într-o decizie dreaptă". Află mâine dacă va scăpa de controlul judiciar

El a fost așteptat în fața Judecătoriei Sectorului 1 de mai mulți susținători ai săi, prezenți cu pancarte și steaguri. Din mulțime se striga „Georgescu președinte!”. A ieşit din sediu după câteva zeci de minute.

Georgescu: "Sunt nevinovat"

"Sunt nevinovat, aşa cum am spus de fiecare dată, este un dosar politic. personal am încredere în magistratul judecător, am încredere într-o decizie dreaptă, consistentă şi mai ales care este conformă cu realitatea şi, prin urmare, sunt foarte încrezător în pronunţarea care va avea loc mâine", a declarat Georgescu la ieşire.

Vezi și

Jandarmii au luat măsuri de siguranță, instalând inclusiv garduri de protecție. Călin Georgescu a intrat în sediul judecătoriei fără a face vreo declarație.

Georgescu a contestat interdicțiile impuse prin controlul judiciar, între care: interdicția de a părăsi țara, interdicția de a deține și purta arme, interdicția de a posta mesaje cu caracter fascist, legionar, antisemit sau xenofob, obligația de a se prezenta la Poliție și în fața anchetatorilor ori de câte ori este chemat.

Sub control judiciar pentru 60 de zile

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus miercurea trecută sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu mărirea bugetului pentru întărirea armatei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰