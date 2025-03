Flancat de gărzi de corp, Călin Georgescu şi-a croit cu greu, drum printre jurnaliştii veniţi la Judecătoria Sectorului 1 unde a contestat măsura controlului judiciar. A fost aşteptat de câţiva susţinători şi nu a dat declaraţii.

Călin Georgescu a stat la instanţă puţin peste jumătate de oră. Magistrații au amânat pronunţarea pentru mâine.

"Sunt nevinovat! Aşa cum am spus de fiecare dată, vă spun în continuare. Este un dosar politic. Personal am încredere în magistratul judecător, am încredere într-o decizie dreaptă, consistentă şi care este conformă cu realitatea. Sunt foarte încrezător în pronunţarea care va avea loc mâine", a declarat Georgescu.

După întâlnirea cu judecătorii, Călin Georgescu a ajuns cu greu la maşină.

Percheziţii în Argeş şi Vâlcea

Între timp, poliţiştii coordonaţi de procurorii Parchetului General au făcut astăzi patru percheziţii în Argeş şi Vâlcea în dosarul în care Horaţiu Potra a primit mandat de arestare în lipsă.

Ancheta vizează finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Mai exact s-au făcut verificări la firmele de maşini pe numele cărora sunt înmatriculate o parte dintre autoturismele folosite în mod frecvent de Călin Georgescu.

Procurorul General al României a confirmat ieri, de altfel că fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu este vizat de ambele dosare - cel pentru care a fost chemat deja la parchet şi cel unde cap de listă este Horaţiu Potra, în care s-au emis 19 mandate de arestare, dintre care 3 în lipsă.

"Practic domnul Călin Georgescu este vizat de suspiciuni şi în acest dosarul în care s au emis mandatele? Este vizat de suspiciuni în ambele dosare, da", a declarat Alex Florenţa, procurorul general al României.

La proces, cu una din maşinile vizate de percheziţii

Ancheta în care se fac percheziţiile de astăzi vizează şi alte infracţiuni - coruperea alegătorilor, spălare a banilor, fals informatic şi promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă.

La procesul de astăzi, Călin Georgescu a venit la instanţa cu una dintre maşinile care este vizată şi de percheziţiile procurorilor.

Şedinţa de judecată a durat aproximativ 30 de minute, magistraţii Judecătoriei Sectorul 1 au amânat pronunţarea privind decizia în legătură cu plângerea depusă de Călin Georgescu pentru revocarea controlului judiciar. Acesta a venit însoţit de avocaţii săi şi de gărzile sale de corp, nu a dorit să răspundă întrebărilor jurnaliştilor, iar în faţa judecătoriei au venit mai mulţi susţinători care au scandat pentru Călin Georgescu. Acesta este cercetat într-un dosar penal instrumentat de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de şase infracţiuni grave, printre care şi constituirea unei organizaţii cu caracter legionar sau fascist.

După ce a fost săltat săptămâna trecută din trafic şi pus sub acuzare de procurori, Călin Georgescu a fost plasat sub măsura controlului judiciar, iar prin această măsură preventivă acesta are mai multe interdicţii impuse de procurori, printre care nu are voie să părăsească teritoriul României sau să posteze pe reţelele de socializare conţinut legionar. Judecătorii sunt aşteptaţi să se pronunţe mâine.

