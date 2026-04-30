Sorin Grindeanu exclude o alianță cu AUR. Ce face dacă moțiunea nu trece

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat joi seară că social-democrații nu iau în calcul o guvernare alături de AUR, chiar dacă au semnat împreună moțiunea de cenzură. Acesta a declarat că există "șanse foarte mari" ca moțiunea să fie adoptată, în cazul în care nu vor exista retrageri de semnături până la momentul votului.

de Redactia Observator

la 30.04.2026 , 21:41
Grindeanu a fost întrebat, joi seară, la Antena 3 CNN, care sunt şansele să treacă moţiunea de cenzură: "Când vezi acest număr de semănături, şanse foarte mari, dacă nu există retrageri de semnături, fiindcă se poate inclusiv acest lucru până în ziua votului. Astăzi, când vorbim, nu există emoţie din acest punct de vedere."

Grindeanu a reiterat ideea că PSD nu susţine un guvern minoritar, nici măcar al PSD, şi se arată dispus să preia guvernarea, "dacă asta va fi soluţia care se degajează urmare a consultărilor, fFără niciun fel de ezitare."

"Doar că vreau să vă spun că suntem deschişi la toate variantele şi am mai spus acest lucru. Vreau să găsim rapid o soluţie după ziua de marţi şi sunt încrezător că se va găsi rapid această soluţie. Eu cred că foarte repede vom fi chemaţi la Cotroceni şi se va degaja rapid o soluţie, este esenţial să se întâmple acest lucru", a adăugat Grindeanu.

Grindeanu: "Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?"

"Dacă moţiunea nu trece, vom face o analiză, toate opţiunile sunt pe masă (…) Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?! Îmi dau demisia (din fruntea PSD – n.r.), dacă aşa se deblochează situaţia", a  mai declarat Grindeanu.

Moţiunea de cenzură, pentru care s-au depus peste 250 de semnături, va fi votată în 5 mai. 

