Mesaje de 1 Mai. Cele mai haioase urări de Ziua Muncii

1 Mai este recunoscută drept Ziua Muncii și este inclusă în lista sărbătorilor legale din România. Aceasta marchează, la nivel internațional, lupta pentru drepturile angajaților și pentru condiții mai bune de muncă, fiind celebrată în majoritatea statelor europene. În România, această dată este stabilită prin Codul Muncii ca zi nelucrătoare, astfel că salariații beneficiază de timp liber, cu excepția sectoarelor în care activitatea nu poate fi întreruptă.

Cu această ocazie, oamenii obișnuiesc să trimită mesaje haioase de Ziua Muncii. Iată cele mai amuzante mesaje de 1 Mai.

Mesaje de 1 Mai nostime

Munca nu a omorât niciodată pe nimeni… dar de ce sa rişti?

Mari, mici, înalte, subţiri, bondoace. Pentru toate gusturile! Cum sa te duci la munca tocmai azi când te aşteaptă atâtea modele… de pahare?

Fie ca această zi de sărbătoare să te ajute sa descoperi minunea unei vieţi împlinite alături de cei dragi ţie.

Ce poţi face azi nu lăsa pe mâine… lasă până după 1 Mai, ca ori se rezolva, ori nu mai trebuie făcut.

Pe lângă ziua celor ce muncesc, de 1 Mai romanii mai sărbătoresc şi Armindenul denumita popular „ziua beţivilor”… Aşa că scoate repede grătarul, eu iau berea şi paharul şi hai să sărbătorim, ca de mâine iar muncim!

Munca este sfântă aşa că nu te atinge de ea!

1 mai e sărbătoare/Pentru clasa muncitoare!/De aceea îmi doresc/Cu fast s-o sărbătoresc!

Serviciul nu e cârciuma să stai toata ziua, nici biserica sa mergi şi duminica.

Cine nu munceşte nu greşeşte, iar cine nu greşeşte merită promovat.

În munca se refugiază cei care nu au ceva mai bun de făcut, dar noi avem o petrecere de pus la cale!

Distracţie maximă în mini vacanta de 1 Mai! Sa aduni amintiri frumoase şi relaxare cât cuprinde!

Cuvintele cheie ale zilei: grătar, pădure, liber, un fotbal mic, iar grătar.

Am o veste buna pentru tine. De 1 Mai esti LIBER, asa ca lasa treaba si distreaza-te! Asta aşa, sa vezi ce sef de comitet ai. P.S. Luni la prima ora sa fii gata de lucru!

De 1 Mai, fugi de tentaţii… dar încet, sa te prindă!

Munca l-a făcut pe om… dar nici distracția n-a omorât pe nimeni.

1 Mai muncitoresc / Bine-mi pare să chiulesc, / Iar mâine când mă trezesc / La un lucru mă gândesc: „Hai la muncă să muncim, / Da, Doamne, să nu găsim”.

Munca e izvor de sănătate, deci lăsați bolnavii să muncească.

Munca îl înnobilează pe om, dar societatea noastră n-are nevoie de nobili… la distracțieee!

Cine-i harnic și muncește ori e prost, ori nu gândește. Dar școala multă nu se cere să fii prost și să ai putere.

Cine-i harnic și muncește are tot ce vrea… cine-i șmecher și chiulește are tot așa.

Articolul continuă după reclamă

Urări de Ziua Muncii

“Tastatura mea trebuie să fie stricată, continuu să apăs tasta Esc, dar sunt încă la locul de muncă”.

”Să fiu plătit să dorm, asta e munca mea de vis”.

“Evită viteza de la ora 5, părăsiți locul de muncă la prânz”.

“Oamenii spun că nimic nu este imposibil, dar eu nu fac nimic în fiecare zi”.

“Colegii sunt ca luminile de Crăciun. Stau împreună, jumătate nu funcționează, iar cealaltă jumătate nu sunt atât de strălucitoare”.

“Ca oțetul la dinți și fumul la ochi, așa sunt leneșii pentru angajatorii lor”.

“Munca este cel mai mare lucru din lume, așa că ar trebui să păstrăm întotdeauna o parte din aceasta pentru mâine”. – Don Herold

Hai la mare de 1 Mai! Ce dacă o să plouă, sufletele noastre sunt îndeajuns de calde!

