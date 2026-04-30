Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Antena 3 CNN că "nu are niciun fel de ezitare", dacă va fi nominalizat premier de către Partidul Social Democrat.

Grindeanu, dacă va fi propus premier: "Nu am niciun fel de ezitare" - Sursa: Hepta

Invitat la Antena 3 CNN, joi seara, președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat care este opțiunea Partidului Social Democrat pentru prim-ministrul României.

"Partidul Social Democrat va nominaliza un prim-ministru dacă asta va fi soluția în urma consultărilor", a răspuns Grindeanu.

Întrebat dacă ezită în a fi propus premier, liderul PSD, a răspuns: "Dacă ai mei colegi, vor vrea acest lucru, nu am niciun fel de ezitare".

Însă, Sorin Grindeanu a adăugat că PSD este deschis la orice variantă și că vor să găsească rapid o soluție.

Denisa Vladislav

