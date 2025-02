Zece ani de mandat, 1.600 de pagini de bilanţ. În documentul publicat astăzi de Aministraţia Prezidenţială sunt prezentate în detaliu realizările fostului preşedinte: întărirea parteneriatelor cu NATO, UE şi Statele Unite, proiectul România Educată sau gestionarea pandemiei. Cu toate acestea, Iohannis părăseşte palatul Cotroceni cu cea mai mică cotă de încredere a unui preşedinte post-decembrist, de sub 10 la sută.

Ce nu apare în bilanţul de 1.600 de pagini al lui Iohannis

Klaus Iohannis a intrat pe scena mare a politicii în 2014. Primarul din Sibiu a devenit preşedinte PNL şi candidat la prezidenţiale. Un lucru care a dus la destrămarea alianţei de atunci dintre liberali şi social democraţi.

În primii ani de mandat, a fost inamicul numărul unu pentru PSD. A atacat partidul prin luări de poziţii publice sau alături de protestatari, în stradă.

În timp, însă, preşedintele s-a transformat în partener pentru social democraţi.

În 10 ani de mandat la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a numit patru premieri din partea Partidului Social Democrat, trei premieri din partea Partidului Naţional Liberal şi un premier tehnocrat. Klaus Iohannis a fost cel care a insistat în toamna anului 2021 pentru formarea coaliţiei PSD - PNL - UDMR. Coaliţie care se află şi astăzi la putere. Tot Klaus Iohannis i-a împins în afara guvernării pe cei din USR, pe care îi numea "crizatori" şi de asemenea a fost artizanul rocadei la guvernare, acea mutare politică prin care PSD şi PNL şi-au împărţit funcţia de premier.

Lipsă de comunicare şi aroganţă

În cei zece ani de mandat, Iohannis a fost acuzat în mod repetat de lipsă de comunicare şi aroganţă.

În 2015, la Paris, supărat că trebuie să-şi care singur paltonul până la maşină, a aruncat nervos haina pe plafonul limuzinei.

Alt episod memorabil a fost cel în care a explicat cum dintr-un salariu de profesor de fizică a reuşit să cumpere şase case.

"-Eu cu ce am greşit, de ce nu am reuşit ca prin muncă cinstită, ca domnul Iohannis, să am şase case?

- Ghinion", declara Klaus Iohannis, fostul preşedinte al României, la întrebarea unui jurnalist.

În deceniul petrecut în fruntea ţării, Klaus Iohannis s-a remarcat drept un preşedinte călător. Numai anul trecut a cheltuit 28 de milioane de lei pe deplasări. I s-a reproşat însă că anumite vizite de stat au semănat mai mult a vacanţe.

Pe final de mandat, Klaus Iohannis a încercat să îşi asigure o funcţie de prestigiu pentru viitor. A candiat la postul de secretar general NATO, dar s-a retras când a devenit clar că statele membre îl preferă pe olandezul Mark Rutte.

