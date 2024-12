Ciprian Ciucu, pedepsit de Ilie Bolojan. A revenit asupra declaraţiilor care l-au "supărat" pe Ciolacu, deşi nici măcar nu se referea la PNL

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a fost pedepsit imediat de Ilie Bolojan, care l-a anunţat că nu îi mai permite să participe la negocieri. Asta după ce Ciprian Ciucu a spus în această săptămâna că au fost discuții contondente între USR și PSD și că Uniunea Salvați România nu voia să stea la masă cu social democrații că nu cumva să se murdărească de pesedism.

Deși Ciucu s-a referit la USR, nu la PNL, cuvintele sale au fost folosite de Marcel Ciolacu drept scuză pentru a anunța joi la prânz că PSD se retrage de la negocierile pentru noul guvern pentru că nu mai acceptă jigniri. USR nu mai era oricum, încă de mercuri, în calculul de coaliție extinsă.

Liberalii i-au cerut oricum lui Ciprian Ciucu să facă un pas în spate la negocieri, au declarat surse politice pentru Observator. Preşedintele Klaus Iohannis i-a sunat joi atât pe Ilie Bolojan, cât şi pe Marcel Ciolacu, pentru a le cere să se întâlnească şi să discute ca nişte politicieni ajunşi la maturitate. Joi, spre seară, s-au mai calmat apele după discuția dintre Marcel Ciolacu şi Ilie Bolojan de la Guvern și declarația publică făcută de Ciucu în care spune ca PSD este esențial pentru formarea unei coaliții stabile și și-a retras afirmațiile jignitoare la adresa PSD.

"Eu nu am spus niciodată că îmi e silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia "a te murdări de PSD", eu doar am citat din discursul colegilor de la USR, poate nu am fost explicit, oricum metafora e dură. Oamenii politici cu experiență, care pun pe primul plan interesul public, nu pleacă de la masa negocierilor pentru atâta lucru. PSD este esențial în formarea unei coaliții stabile, iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că este nevoie de PSD, partid declarat pro-european", a declarat Ciprian Ciucu joi seară la Euronews .

Culisele "supărării" din coaliţia pro-europeană

Ziua a început joi cu o declaraţie şocantă din partea lui Marcel Ciolacu: PSD iese de la guvernare. "După ce stai la masă ore în şir, zile în şir, unii dintre partenerii cu care stai la masă să posteze că îi este silă şi că se murdăreşte de PSD, dar asta este, trebuie să facă cu PSD-ul guvernare. Eu în acest film nu vreau să mai fiu. Dar, fiind responsabili, vom vota în Parlament un guvern de dreapta fără vreo reţinere", a transmis Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

Mutarea-surpriză a lui Marcel Ciolacu a produs, imediat, agitaţie în USR. Vlad Voiculescu le-a transmis socialiştilor că au tupeu de borfaşi. Cătălin Drulă i-a acuzat pe social-democraţi de şmecherie cu guvernarea ţării - "Au dat pomeni electorale şi când a venit vorba să le deconteze, au dat bir cu fugiţii". De altfel, şi Ilie Bolojan le-ar fi transmis social-democraţilor că cine a comandat trebuie să plătească masa. Adică dezmăţul fiscal care ne-a adus în prag de colaps.

Mai maleabilă a fost chiar Elena Lasconi, care pare că a uitat cele opt condiţii imposibile puse miercuri pentru negocieri şi acum vrea doar situaţia transparentă a finanţelor ţării şi tăierea cheltuielilor cu aparatul bugetar. Polul de extremă dreapta a trepidat şi s-a declarat gata să ia guvernarea de coarne, dacă principalul partid câştigător în alegeri n-o mai doreşte. AUR e, totuşi, pe locul al doilea. Diana Şoşoacă vrea şi ea în executiv.

Iar în acest context, căutările unui candidat comun la prezidentiale s-au extins. Pe listă a apărut şi Crin Antonescu, propus de un lider liberal din Ilfov, dar şi mai mulţi independenţi. Nu este exclus, însă, să apară şi o surpriză din partea lui Victor Ponta, care a făcut potecă la poartă la Mar-a-Lago, să se ungă de binecuvântarea lui Donald Trump. N-a ajuns decât la nişte acoliţi.

În fine, preşedintele Klaus Iohannis a avut o nouă zi agitată, în care a fost nevoit să dea din nou declaraţii pentru a-i calma pe liderii politici croiţi pe război. Ulterior, şeful statului i-a sunat atât pe Ilie Bolojan, cât şi pe Marcel Ciolacu, pentru a le cere să se întâlnească şi să discute ca nişte politicieni ajunşi la maturitate.

"Ceea ce face Marcel Ciolacu este cel mai de jos punct al politicii pe care eu mi-l aduc aminte după Revoluţie", a transmis joi Cătălin Drulă, lider USR. Useriştii sunt convinşi că preşedintele PSD a ales să renunţe la negocierile pentru formarea viitorului guvern din motive cât se poate de pragmatice.

"În Ministerul Finanţelor este pregătită o ordonanţă cu măsuri fiscale ca să nu se prăbuşească finanţele ţării de la 1 ianuarie şi Marcel Ciolacu refuză să dea această ordonanţă. După ce el a creat acest dezastru. Eu mai rar am văzut un asemenea act de laşitate", a mai spus Drulă.

Preşedintele interimar al PNL a afirmat, iniţial, că formaţiunea sa îşi asumă rolul complicat de a forma guvernul, mai ales că - la începutul săptămânii - a afirmat public faptul că, după părerea lui, Marcel Ciolacu nu mai are rezerve de credibilitate. Numai că, în lipsa social-democraţilor, ar fi vorba despre un guvern minoritar, care ar avea probleme enorme în a-şi trece legile prin Parlament. "Într-o perioadă de criză, un Guvern minoritar nu este o soluție bună", a reacţionat Klaus Iohannis

"Guvern minoritar? Nu e cazul! Un guvern minoritar nu rezolvă problemele. Să se liniştească toată lumea, să-şi ia un lighean cu apă rece, să pună picioarele fiecare în apă rece şi mâine să ne întoarcem la masa negocierilor" a transmis şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. "Eu sper să fie o reacţie emoţională şi sper ca PSD-ul să revină la discuţii pentru că România are o situaţie economică dificilă", a fost reacţia lui Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei.

Suveraniştii au profitat imediat de degringoladă şi s-au oferit să conducă ţara. "AUR are abilitatea, capacitatea, voinţa şi ştiinţa de a prelua guvernarea în România" a transmis George Simion, preşedintele AUR. În timp ce George Becali, deputat AUR, a spus că "varianta alegerilor anticipate poate reprezenta o soluţie, da. Ca să ia AUR 35% şi să nu mai fie probleme". Preşedintele Klaus Iohannis a transmi că el speră să nu ajungem la alegeri anticipate în perioada următoare: "Mă gândesc că, în final, înţelepciunea va prevala".

