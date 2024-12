Condiţiile puse de USR pentru a rămâne în coaliţie

UPDATE ora 17:10 - "Ne îndreptăm cel mai probabil către scenariul în care USR nu va intra la guvernare iar partidul Elenei Lasconi va rămâne în Opoziţie" a transmis reporterul Observator, Marius Gîrlaşiu.

UPDATE ora 16:51 - USR a transmis un comunicat oficial în care anunţă lista solicitărilor pentru a rezolva impasul de la negocieri.

Propunerile USR privind rezolvarea impasului de la negocieri:

Având în vedere cererile repetate ale USR de a avea o negociere realistă privind bugetul pe anul viitor, respingerea celor mai multe reforme propuse de negociatorii USR şi constatarea actualului impas în negocieri, vă propunem să luăm împreună următoarele măsuri parlamentare, înainte de constituirea unui guvern. Am arăta astfel că am trecut la fapte și am înțeles semnalul dat de oameni la alegeri:

1. Adoptarea urgentă a bugetului pe 2025 în Parlament. Guvernul a depășit termenul legal (15 octombrie) pentru trimiterea proiectului de buget către Parlament. Cerem trimiterea imediată a proiectului de buget către Parlament și adoptarea de către noua coaliție. De asemenea, cerem o asumare fermă că în 2025 noul guvern nu va crește taxele. Nota de informare privind situația bugetului și nevoile de finanțare pentru 2025 trebuie făcută publică imediat. Guvernul Ciolacu o ține confidențială.

2. Demiterea în Parlament a președintelui AEP.

3. Organizarea în coaliție a unei comisii de anchetă privind condițiile de organizare a alegerilor și de prevenire a influențelor străine.

4. Demiterea imediată a conducerilor serviciilor secrete. Organizarea unui grup de lucru privind refacerea legilor securității naționale pentru un control civil real și eficient al serviciilor secrete, care să includă interdicția de activitate în presă, administrație și afaceri.

5. Votarea în Parlament a propunerii de lege a USR privind depolitizarea și reformarea CCR. Votarea reformei electorale cerute de societatea civilă (primari aleși în două tururi de scrutin, scăderea barierelor de intrare în viața politică, maximum 300 de parlamentari).

6. Guvernul în funcție va adopta imediat OUG privind măsuri fiscale pentru anul viitor, baza pentru buget.

7. Toate partidele din coaliție cer demisia Președintelui Klaus Iohannis la data finalizării mandatului legitim. Alegerea de comun acord a unui președinte al noului Senat care să asigure interimatul.

8. Declanșarea procedurilor de organizare a referendumului Fără Penali, pentru care au semnat peste 1 milion de cetățeni, și organizarea lui în 30 de zile sau simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale în 2025.

UPDATE ora 16:33 - USR cere demisia președintelui Klaus Iohannis când i se încheie mandatul, adică pe 21 decembrie și dă ultimatum până luni coaliției pentru acceptarea unor măsuri, între care: adoptarea bugetului, demiterea șefului AEP și a șefilor serviciilor secrete

Lista condiţiilor puse de USR pentru a rămâne în coaliţie:

1. legea bugetului să fie adoptată până luni în Parlament

2. demiterea președintelui AEP - Toni Greblă

3. comisie de anchetă pentru influențele străine

4. demiterea șefilor SRI şi SIE

5. legile securității naționale - control civil real al Serviciilor Secrete

6. reformarea și depolitizarea CCR

7. demisia președintelui Iohannis pe 21 decembrie, președintele Senatului să asigure interimatul

8. organizarea referendumului "Fără penali"

USR, cu un pas în Opoziţie

Va intra sau nu USR la guvernare? Este principala întrebare a momentului: dacă partidul Elenei Lasconi va fi la masa puterii în viitorul guvern al coaliţiei pro-europene sau dacă va fi forţat să rămână în Opoziţie alături de partidele de extremă dreaptă.

Marţi seară am avut un prim semnal. După negocierile de la Palatul Victoria la care a participat şi Elena Lasconi, PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale şi-au asumat un program comun de guvernare, dar liderii USR au refuzat să semneze comunicatul de presă prin care partidele au trasat principalele reforme şi măsuri fiscale. Este mai degrabă un semnal că USR este cu un pas în Opoziţie.

Un nou semnal a venit miercuri dimineaţă la reluarea negocierilor în parlament privind programul de guvernare. Sursele Observator spun că liderii USR acuză că măsurile fiscale propuse de ei nu au fost incluse în programul de guvernare şi că PSD, PNL şi UDMR au respins propunerile lor. Toată lumea se întreabă de ce nu a semnat USR comunicatul prin care noua coaliţie a anunţat principalele măsuri din programul de guvernare.

Elena Lasconi a spus că a văzut doar o listă lungă de promisiuni care au mai fost făcute în trecut de Marcel Ciolacu şi că USR nu a primit la negocierile de aseară răspunsuri la principalele întrebări: Cum vor fi finanţate reformele din programul de guvernare, ce reduceri de cheltuieli se vor face şi de unde se va tăia concret şi care va fi diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile statului în bugetul de anul viitor.

La Palatul Victoria de la ora 16:00 începe o nouă rundă de discuţii la care sunt invitaţi şi liderii USR şi este posibil să ne lămurim dacă USR va intra sau nu în coaliţia pro-europeană. Am vazut şi reactia celorlalte partide care au dat practic un ultimatum celor din USR: PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale au transmis că au numărul necesar de parlamentari pentru a forma o majoritate şi pentru a instala un nou guvern.

Totodată ne întrebăm cu toţii cine va fi premierul? Un semnal foarte important a fost transmis marţi de preşedintele PNL, Ilie Bolojan, care a spus că este de acord ca PSD să dea premierul pentru că are cel mai mare număr de mandate în viitorul parlament, dar a lansat un atac subtil, voalat către Marcel Ciolacu. A spus că acesta trebuie să se gândească foarte serios dacă mai are rezerve de credibilitate și autoritate pentru a conduce un nou guvern şi a-şi asuma reformele complicate care vor urma anul viitor.

