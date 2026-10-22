CSAT a analizat escaladarea incidentelor maritime din apele teritoriale ale României

CSAT a analizat, joi, escaladarea incidentelor maritime, în mod specific prin încălcări ale spaţiului aerian naţional şi lovirea cu drone a unor nave comerciale, în apele teritoriale ale României şi în imediata apropiere a acestora. Membrii CSAT au discutat acţiunile necesare pentru consolidarea suplimentară a capacităţilor naţionale de supraveghere, prevenire şi răspuns, pentru apărarea apelor teritoriale, a infrastructurii critice, precum şi pentru asigurarea securităţii navigaţiei comerciale. Astfel, pentru întărirea capacităţii naţionale de reacţie, priorităţile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităţilor de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine şi de intervenţie eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spaţiul aerian şi maritim naţional. În CSAT s-a discutat şi despre operaţionalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, discuţiile au vizat, cu prioritate, escaladarea incidentelor maritime, în mod specific prin încălcări ale spaţiului aerian naţional şi lovirea cu drone a unor nave comerciale, în apele teritoriale ale României şi în imediata apropiere a acestora. "Aceste evoluţii, de o gravitate deosebită, sunt consecinţe directe ale agresiunii Federaţiei Ruse dincolo de graniţele Ucrainei. Astfel, în ultima perioadă, s-au amplificat semnificativ ameninţările la adresa libertăţii navigaţiei şi a infrastructurii critice. Pentru România, această criză de securitate are implicaţii imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieţilor omeneşti, menţinerea accesului liber în porturile naţionale şi asigurarea securităţii obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă", arată CSAT.

În cadrul şedinţei, membrii CSAT au evaluat măsurile adoptate până în prezent şi au discutat acţiunile necesare pentru consolidarea suplimentară a capacităţilor naţionale de supraveghere, prevenire şi răspuns, pentru apărarea apelor teritoriale, a infrastructurii critice, precum şi pentru asigurarea securităţii navigaţiei comerciale.

"Astfel, pentru întărirea capacităţii naţionale de reacţie, priorităţile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităţilor de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine şi de intervenţie eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spaţiul aerian şi maritim naţional. Eficientizarea răspunsului operaţional va fi susţinută prin derularea constantă de exerciţii interinstituţionale şi prin actualizarea permanentă a planurilor de intervenţie, măsuri esenţiale pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta în acelaşi timp navigaţia, obiectivele economice şi mediul marin", se menţionează în comunicat.

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Totodată, membrii Consiliului au analizat modalităţile de intensificare a coordonării în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, şi identificarea unor noi măsuri de răspuns la ameninţările din regiunea Mării Negre, fundamentate pe concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocat la iniţiativa României.

"În cadrul şedinţei de astăzi, au fost abordate, de asemenea, aspecte privind cooperarea cu ceilalţi aliaţi riverani, în special în ceea ce priveşte operaţionalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România. Totodată, discuţiile au vizat şi valorificarea optimă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 la protejarea infrastructurii critice", arată comunicatul oficial.

În concluzie, membrii CSAT au subliniat că securitatea Mării Negre reprezintă o componentă esenţială a securităţii naţionale şi euroatlantice şi că România va continua să acţioneze, în strânsă coordonare cu aliaţii şi partenerii săi, pentru protejarea intereselor naţionale şi prevenirea escaladării, menţionează sursa citată.