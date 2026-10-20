Președintele Nicușor Dan va convoca joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), potrivit unor surse politice. Pe agenda reuniunii se vor afla situația de securitate din Marea Neagră și aspecte legate de echipamentele militare.

Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a discuta despre atacurile din Marea Neagră și echipamentele militare - Hepta

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se va reuni joi după masă, pentru a discuta situația din Marea Neagră și echipamentele militare, potrivit surselor Observator.

Convocarea CSAT-ului vine după seria de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Preşedintele Nicuşor Dan a cerut săptămâna trecută o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic pentru situația din Marea Neagră.

La summitul de la Bruxelles de joi şi vineri s-a discutat despre crearea unui coridor de siguranță de-a lungul coastelor României și Bulgariei, protejat de nave militare, sisteme antiaeriene și antidronă.

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Franța s-a oferit să trimită echipamente militare de monitorizare și apărare. Este luat în calul sistemul Mamba, varianta franțuzească a sistemului Patriot, dar și de sisteme de supraveghere şi radare.

Oficialii NATO au evaluat că lucrurile ar putea escalada, iar Rusia ar urma să continue aceste provocări, potrivit surselor Observator.

Ce rol are Consiliul Suprem de Apărare a Țării

CSAT este autoritatea administrativă autonomă responsabilă de organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și securitatea națională. Consiliul este prezidat de șeful statului și reunește reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul apărării, securității și ordinii publice.