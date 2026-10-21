Prima şedinţă CSAT în noul format cu premierul Luca Niculescu, Neacșu, Oprea, Neculăescu şi Zamfir

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării joi, 22 octombrie, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Principala temă a ședinței este securitatea la Marea Neagră, după incidentele din ultimele săptămâni. Este prima ședință în noul format, cu noul premier Luca Niculescu, cu vicepremierul și ministrul de interne Marian Neacșu, cu ministrul apărării Radu Oprea, cu ministrul de externe Dan Neculăescu, cu ministrul Economiei Daniel Zamfir.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, arată anunțul Administrației Prezidențiale.

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Principalele teme

În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale. Anterior anunţului privind CSAT, preşedintele a transmis un mesaj privind situaţia regională.

Securitatea Mării Negre este esenţială nu doar pentru România şi statele riverane, ci şi pentru întreaga Europă şi pentru comerţul internaţional, a afirmat, miercuri, Nicuşor Dan.

El a amintit într-o postare pe Facebook că, în urma întâlnirii de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit marţi pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră şi pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securităţii şi de protejare a navigaţiei, a comerţului şi a infrastructurii energetice.

"România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune. Acestea sunt esenţiale pentru protejarea vieţilor, a comerţului global şi a infrastructurii critice, precum şi pentru menţinerea Mării Negre în siguranţă şi deschisă", a scris şeful statului pe reţeaua de socializare.

Mai mult, Nicuşor Dan a subliniat recentele acţiuni de combatere a dronelor în spaţiul aerian românesc.

"România îşi face datoria, aşa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au angajat şi au doborât două drone care intraseră ilegal în spaţiul nostru aerian naţional, deasupra apelor teritoriale româneşti din dreptul localităţii Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spaţiul nostru aerian. Îi felicit pe piloţii noştri pentru profesionalismul şi viteza lor de reacţie. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spaţiul aerian şi apele teritoriale în orice moment, alături de aliaţi", a transmis preşedintele.

Acesta a adăugat că o concluzie clară a Consiliului Nord-Atlantic de marţi este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit. "Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele şi spaţiul nostru aerian, este împărtăşit de întreaga Alianţă", a arătat preşedintele.

NATO va desfăşura resurse suplimentare în Marea Neagră în urma unei serii de atacuri cu drone împotriva navelor comerciale, a anunţat, marţi, o purtătoare de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, conform AFP şi Reuters.

"NATO şi-a consolidat deja postura de-a lungul Flancului estic, inclusiv prin capacităţi de combatere a dronelor. NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, în special pentru a sprijini activităţile de supraveghere, recunoaştere şi investigaţie", a scris purtătoarea de cuvânt Allison Hart pe platforma de socializare X.