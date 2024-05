De ce s-au luat la bătaie Florin Roman şi Dan Vîlceanu. "Era ieşit din minţi. M-a lovit cu genunchiul în faţă ca în scenele de K1"

Vezi și

Bătaie în Parlament între doi deputați. Florin Roman îl acuză pe Dan Vîlceanu că l-a lovit cu genunchiul în nas şi spune că va depune plângere penală. Dan Vîlceanu a transmis pentru Observator că nu vrea să ofere o reacţie şi că nu vrea să intre într-un scandal marca Florin Roman, dar camerele de supraveghere au surprins momentul atacului de pe holurile parlamentului.

După bătaie, Florin Roman a arătat o batistă murdară de sânge şi a povestit pentru Observator că Dan Vîlceanu a încercat să-l muşte de cap în afară sălii plenului, iar apoi l-a lovit cu genunchiul în nas. "A țâșnit peste bancă. M-a prins puternic în zona gâtului, dânsul fiind înalt și invitându-mă la bătaie practic în afară sălii plenului. Afară a încercat să îmi aplice o mușcătura în zona capului, m-am ferit, moment în care cu o mâna mi-a prins capul iar cu un genunchi m-a lovit în zona nasului. O lovitură directă, golănească. A fost ca o scenă de K1", a povestit Florin Roman pentru Observator.

Ce a declanşat bătaia dintre Florin Roman şi Dan Vîlceanu

"Florin Roman şi Dan Vîlceanu, acum deputat neafiliat, au fost ani buni colegi de partid. De fapt, de aici a pornit şi scandalul dintre cei doi. Florin Roman i-a reproşat lui Dan Vîlceanu că încă mai stă în băncile grupului PNL din Camera Deputaţilor deşi a fost exclus din partid în vara anului trecut. L-a întrebat de ce mai stă în băncile grupului liberal iar de aici a început scandalul. Cei doi au ieşit în afara plenului după o serie de înjurături iar pe holul exterior s-au încăierat. Momentul atacului arată cum Dan Vîlceanu se năpusteşte asupra lui Roman. Acesta ne-a povestit că Vîlceanu era ieşit din minţi când l-a atacat. Roman a spus că Vîlceanu i-a aplicat o lovitură cu genunchiul în faţă ca-n scenele de K1 iar înainte a încercat să-l muşte în zona capului. Roman a cerut imaginile de pe camera de luat vederi, va scoate certificat medico-legal şi va depune plângere penală. Dan Vîlceanu ne-a transmis că nu vrea să ofere o reacţie şi că nu vrea să intre într-un scandal marca Florin Roman" a relatat reporterul Observator Marius Gîrlaşiu.

Florin Roman îl acuză pe Dan Vîlceanu că l-a lovit cu genunchiul în nas

Deputaţii Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut o altercaţie marţi, Roman susţinând că a fost agresat fizic "cu o lovitură cu genunchiul în zona nasului". El a precizat că va depune plângere penală.

"Astăzi am trăit un moment prin care nu credeam că voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului", a scris Florin Roman, pe Facebook.

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că "atacul" lui Dan Vîlceanu asupra lui Florin Roman arată "măsura unei lipse de caracter şi conduită morală" a acestuia, care este "condamnabilă" şi "inacceptabilă", şi a cerut conducerii Camerei Deputaţilor să ia măsurile necesare.

Simonis: Voi propune sancţionarea

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat, marţi, că va propune sancţionarea tuturor celor implicaţi în situaţia în care se confirmă incidentul despre care a auzit că a existat între Florin Roman şi Dan Vîlceanu la începutul şedinţei de plen. "Nu ştiu ce s-a întâmplat, conduceam şedinţa, înţeleg că a existat un incident între doi colegi. Dacă e adevărat ceea ce am auzit, este regretabil şi voi propune sancţionarea tuturor celor implicaţi în incident", a afirmat Simonis.

Întrebat dacă vor fi făcute publice imaginile, el a precizat că această situaţie urmează să fie discutată în Biroul permanent. "Nu mă opun. Totuşi, de capul meu, nu pot da drumul la imaginile de pe holuri. Dacă e adevărat ceea ce s-a întâmplat este extrem de regretabil, pentru că îi condamnăm pe cei de la partidele din opoziţie ori de câte ori escaladează vreun comportament şi cred că ar fi trebuit ca şi colegii mei să dea exemplu de civilizaţie, dacă e adevărat ceea ce s-a întâmplat, pentru că eu conduceam şedinţa şi înţeleg că s-a întâmplat undeva afară", a explicat social-democratul.

El a menţionat că regulamentul a fost schimbat, însă educaţia este cea mai importantă: "Am tot schimbat regulamentul şi am făcut-o degeaba. Educaţie trebuie. Dacă nu există educaţie, putem avea regulamente şi legi câte vrem noi".

