Demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare, după ce partidul a decis să intre în opoziție, a anunțat sâmbătă Ilie Bolojan. Liberalii vor acorda un vot condiționat pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu, deși liderul PNL admite că decizia ar putea avea un cost politic pentru formațiune.

Demnitarii PNL, demisii în masă după ce partidul a decis să intre în opoziție. Anunțul lui Bolojan - captură Facebook

"Am decis intrarea PNL în opoziţie şi acordarea unui vot de necesitate condiţionat şi punctual pentru învestirea premierului desemnat de preşedintele României", a spus Ilie Bolojan după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

"Acest vot nu ar fi fost acordat în condiţii normale de către partidul nostru, dat fiind componenţa acestui guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste cinci luni, are nevoie de un guvern funcţional, în aşa fel încât în perioada următoare să evite intrarea în colaps a unor instituţii şi a unor servicii publice de bază, pentru ca ţara noastră să poată funcţiona", a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că un guvern interimar nu poate face rectificări bugetare.

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"Un guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanţe, deci de a face rectificări de buget şi sumele care au fost prevăzute iniţial de mai multe ministere pentru câteva servicii de bază au fost epuizate într-o primă etapă, s-au făcut rectificările de buget în interiorul ministerelor, dar fără o rectificare de buget care poate fi făcută de către un guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai funcţioneze. Şi totul este bine până când o unitate de primire urgenţă nu mai poate primi cazurile de urgenţă, o ambulanţă rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil şi aşa mai departe. În aceste condiţii, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate", a subliniat preşedintele PNL.

El a precizat că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare.

"Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal", a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat, reluând afirmaţiiile făcute în cadrul şedinţei conducerii liberale, că PNL poate pierde politic prin acest gest de susţinere a guvernului Niculescu, dar a explicat că este un vot dat pentru ţară.

"Continuarea acestei situaţii ar fi generat o şi mai mare neîncredere a cetăţenilor noştri şi nu ne mai puteam permite acest lucru. Şi le mulţumesc tuturor colegilor noştri care astăzi au acordat acest vot cu responsabilitate şi, pot să spun, cu patriotism, pentru că ştim că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, aşa cum am făcut şi în vara anului trecut, pentru ţara noastră", a mai afirmat Ilie Bolojan.