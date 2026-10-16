Intenţiile sunt bune, posibilităţile - incerte. Cabinetul condus de Luca Niculescu îşi propune să facă tot ce se poate ca să fie "mai bine" de anul viitor, mi-a spus aseară, chiar aici, în platoul Observator, premierul desemnat. Fără însă să facă promisiuni. Programul de guvernare depus în Parlament prevede majorarea pensiilor, eliminarea contribuţiilor la sănătate pentru mame şi revitalizarea economiei. Dar bugetul pentru toate aceste măsuri rămâne un mister, aşa că nici miniştrii propuşi nu avansează deocamdată cifre concrete. Incertă rămâne şi învestirea guvernului. Tot mai mulţi liberali ezită mai nou să voteze cabinetul dominat de miniştrii PSD.

Luca Niculescu a prezentat principalele direcţii ale programului de guvernare în platoul Observator. Măsurile de protecţie socială sunt în prim-plan.

"Nu promit miracole, nu se pot face miracole. Uitați-vă la cum arată și situația internațională. Dar promit că facem tot ce ține de noi pentru a fi mai bine", a afirmat Luca Niculescu, premierul desemnat.

Promisiuni pentru pensionari și părinți, fără cifre concrete

Guvernul Luca Niculescu promite creșterea pensiilor de anul viitor, fără să spună însă cu cât vor fi indexate. Nici pentru salariul minim nu avem o valoare clară. Acesta ar urma să fie actualizat în funcție de evoluția economiei. Iar mamele cu copii sub doi ani şi veteranii de război nu vor mai plăti contribuția la sănătate de 10%. O noutate este că bunicii care lucrează ar putea să intre în concediu pentru creșterea nepoților, în locul părinților. Nu știm însă ce indemnizație ar primi și de când s-ar aplica măsura. Iar părinții care se întorc mai devreme la muncă din concediul de creștere a copilului ar putea primi în continuare indemnizația, timp de trei sau șase luni, în funcție de vârsta copilului.

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"Pensiile vor fi indexate cu certitudine. Nici programul de guvernare, nici eu nu ne-am hazardat să folosim procente pentru că trebuie să facem un soi de audit asupra cheltuielilor statului. Trebuie să facem o rectificare şi să vedem ce bani sunt", a declarat Florin Manole, ministrul desemnat al Muncii.

Taxele ar putea rămâne neschimbate în 2027

Incertidutindea legată de banii disponibili la buget îl împiedică pe premierul desemnat să dea un răspuns cert şi când vine vorba despre taxe.

"Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite în 2027. Până nu știm cum încheiem acest an, până nu știm cu cum stăm cu banii din PNRR, de exemplu, evit să fac promisiuni", a mai afirmat Luca Niculescu.

Analiştii fiscali ştiu însă de unde pot veni banii.

"În continuare avem 10 miliarde de euro gaură la TVA. Toţi oamenii care contează în zona aceasta de decizie ştiu care e soluţia. Adică să închizi conducta de bani la care s-au mufat hoţii", a spus Gabriel Biriş, analist fiscal.

Programul de guvernare prevede cinci miliarde de euro pentru măsurile de redresare economică. Accentul va cădea pe stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii. Altă măsură este ţintită către investitorii străini.

"Desfințarea impozitului minim pentru cifra de afaceri, pentru că acest impozit a condus la reducerea investițiilor străine directe în România", a completat Luca Niculescu.

Dacă va fi votat, cabinetul Niculescu va avea 5 miniştri independenţi şi 12 din partea PSD. Social-democraţii au anunţat că vor evalua activitatea premierului după şase luni, pentru a vedea dacă pot continua în această formulă.

"Nimeni nu este interesat să împrumute o țară care este imprevizibilă. Acesta este, cred, principalul argument în favoarea guvernului Niculescu. Nu doar pentru şase luni de zile. Nu e vorba să trecem peste un hop de şase luni de zile. Este vorba de o previzibilitate pe termen lung", a declarat Cristian Pîrvulescu, analist politic.

PNL, împărțit în privința susținerii Guvernului Niculescu

Învestirea guvernului părea sigură, după ce conducerea PNL a anunţat că va vota cabinetul Niculescu în Parlament. Dar mai mulţi liberali bat acum în retragere. Liderul filialei din Vrancea a anunţat că va vota contra.

"Parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! (...) PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei", a trasmis Dragoș Ciobotaru, lider PNL Vrancea.

Audierile miniştrilor din guvernul Niculescu vor începe luni, iar marţi este programat votul de învestitură.