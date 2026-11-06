Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), a salutat schimbarea de abordare a Guvernului condus de Luca Niculescu față de fostul Executiv al lui Ilie Bolojan, după ce premierul a anunțat că cele cinci miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraților vor fi achitate eșalonat, potrivit News.ro.

Lia Savonea, reacţie la planul de plată a celor 5 miliarde de lei pentru magistrați. Ce spune despre Guvern - Hepta

Şefa ÎCCJ a răspuns că mai întâi trebuie să existe discuţii cu reprezentanţii guvernului actual, pe care l-a lăudat în comparaţie cu guvernul anterior, condus de Ilie Bolojan.

"Consider că este prematur să mă pronunţ asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate şi discutate în cadrul unui dialog instituţional. Cred că este firesc să avem mai întâi discuţii oficiale cu reprezentanţii actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă şi binevenită de abordare faţă de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv şi într-o deschidere reală către dialog. Apreciem această schimbare de atitudine şi considerăm că este important să acordăm dialogului instituţional şansa de a conduce la soluţii concrete, care să ţină seama atât de drepturile recunoscute magistraţilor, cât şi de principiile statului de drept", a declarat Lia Savonea pentru Cotidianul.

Premierul Luca Niculescu afirmă că hotărârile prin care magistraţii şi-au acordat drepturi salariale neplătite până acum trebuie puse în aplicare, el anunţând că doreşte un dialog cu beneficiarii, în urma căruia restanţele să fie achitate eşalonat. "Cred că toată lumea din această ţară înţelege contextul în care ne aflăm şi în acelaşi timp cred că există tensiuni care ar putea să fie mai estompate", spune şeful Executivului.

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"În primul rând, ce vreau să spun este că statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi respecte obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp, după cum spuneam, este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm", a afirmat Luca Niculescu, marţi seară, la TVR.