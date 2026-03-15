Ilie Bolojan: "PSD vine cu o retorică de tip AUR, vrea să se delimiteze de răspunderile guvernării"

Premierul Ilie Bolojan a comentat, duminică seară, poziţia PSD referitoare la legea bugetului de stat pe 2026, pe care au anunţat că o vor vota, însă vor depune amendamentele pe care le consideră obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea lor. De asemenea, Ilie Bolojan a făcut referire şi la buget, care urmează să fie votat în câteva zile în Parlamentul României.

"Acest tip de minciuni, în care încearcă să pună eticheta că 'cei răi sunt cu bogaţii' şi 'noi, cei buni, suntem cu săracii', nu are niciun fundament real. Să discutăm punctual. În toate întâlnirile pe care le-am avut în acest an şi anul trecut, de când sunt pe această funcţie, cu o companie mare, de la noi sau de afară, toată lumea ne făcea referire la problemele grave legată de cifra de afaceri. Când ai pus o astfel de taxă, nu mai atragi companii mari, nu mai permiţi companiilor să se dezvolte. Vine o componentă industrială cu valoare mare, este prelucrată în România. Prelucarea este valoarea în România. Dar taxa pe cifra de afaceri se pune pe toată valoarea companiei, nu pe prelucrare. Şi atunci am decis să reducem la 0,5% şi anul viitor să scoatem cu totul acestă taxă. Toate statele care s-au dezvoltat au avut nişte companii mari, folosite pe post de ancoră. Dacă vrem să avem export de produse agricole din România, trebuie companii mari. Şi această măsură am luat-o toţi, de comun acord. În compensaţie, creştem salariul minim de la 1 iulie. Deci această decizie a fost luată de comun acord. Este anormal să vii acum cu o asemenea minciună", a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Referitor la buget, Bolojan a explicat că retorica PSD seamănă cu cea a AUR.

"Bugetul s-a lungit datorită faptului că nu am avut pachetul din administraţie. Fără el, nu puteai să reduci deficitul de personal. Era un lanţ de decizii. Acţiunea PSD este una de tip politic, am întrebat care sunt sursele de finanţare pentru propuneri. Orice cheltuială suplimentară trebuie acoperită de undeva. Şi eu mi-aş dori să punem bani pentru orice lucru pe care am putea spune că le-am putea acoperi. În afară de retorica politică, încercarea de a ne delimita, de răspunderea guvernării, toate deciziile de până acum au fost luate cu acordul tuturor partidelor din coaliţie. PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări. Dar nu cred că este o soluţie care va aduce rezultate. La modul serios, în afară de a dorinţa de a rezolva problemele, trebuie să avem de unde avem aceste resurse. Apelul meu este unul de responsabilitate. Indiferent de propuneri, trebuie să vedem de unde vin resursele. Oricum este un buget strâns, România are nevoie de predictibilitate şi nu merită să ne întoarcem la greşelile din anii trecuţi", a explicat premierul.

"V-am spus, este un joc politic, care poate avea logică, dar nu facem decât să repetăm greşeli făcute în anii trecuţi, un joc populist, să dăm speranţe oamenilor că dacă făceam lucrurile diferit... nu eram tot împreună, nu erau aceleaşi protocoale? Dar minciunea că există nişte soluţii magice, nu muncim mai mult, nu economisim, nu investim cu cap, nu risipim banii şi ne va fi mai bine – ăsta este un lucru care nu stă în picioare", a completat Ilie Bolojan.

