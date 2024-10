Laura Vicol şi-a dat demisia din PSD. Deputata acuză un "linşaj mediatic" şi o "campanie de denigrare" asupra partidului

Laura Vicol a anunţat printr-un document scris de ea demisia din partidul PSD, în urma ultimelor scandaluri în care a fost implicată în cazul investigaţiei Nordis, a publicaţiei Recorder. Deputata a spus că atacurile "au fost orchestrate sub formă de linşaj mediatic".

Mesajul deputatei: „Subsemnata Laura Vicol, deputat PSD, circumscripția 17 Dolj, prin prezenta doresc să îmi exprim decizia de a demisiona din calitatea de membru al Partidului Social Democrat. Atacurile grave la adresa mea și a familiei mele orchestrate sub formă de linșaj mediatic și campanie de denigrare vizează nu doar distrugerea noastră ci și destabilizarea credibilității partidului din rândul căruia am făcut parte. Pentru a elimina orice falsă suspiciune aruncată în spațiul public în goana unora care așa înțeleg să-și promoveze non valoarea, vă rog să luați act de demisia mea. (Semnat la data de 10.10.2024)”.

Recorder.ro a publicat, luni, o amplă investigație despre dezvoltatorul imobiliar Nordis, acuzat că vinde apartamente de mai multe ori, către persoane diferite. Potrivit sursei citate, asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, iar soția acestuia, Laura Vicol, parlamentar PSD și șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, are un rol cheie în procesul legislativ din Parlament. În urma anchetei, compania soţului deputatei a intrat în insolvenţă, iar Laura Vicol şi-a depus demisia de la şefia Comisia Juridică.

