Fostul premier Ludovic Orban a afirmat joi seară că serviciile de informații nu mai sunt supuse unui control real din partea societății civile și că influența acestora se extinde în numeroase domenii, situație pe care o consideră incompatibilă cu principiile unui regim democratic. Totodată, Orban a susținut din nou că Nicușor Dan ar urmări să obțină susținerea PSD la alegerile prezidențiale din 2030, strategie despre care afirmă că i-ar fi fost sugerată de reprezentanți ai serviciilor de informații, potrivit News.ro.

Ludovic Orban, noi declarații despre serviciile de informații: Sunt scăpate de sub control - Hepta

"De 10 ani, de 20 de ani, eu am susţinut reforma serviciilor de informaţii din România. Avem cea mai mare densitate de ofiţeri de informaţii, avem cele mai multe instituţii care se ocupă de informaţii şi avem un sistem militarizat care e total necaracteristic democraţiilor din Europa. Nici măcar asta nu scrie în lege, că e obligatoriu ca directorul să fie civil, să nu fie ofiţer militar", a declarat, joi seară, Ludovic Orban, potrivit www.b1.ro.

Fostul premier apreciază că "serviciile de informaţii sunt complet scăpate de sub controlul societăţii civile".

"Am avut nenumărate exemple de-a lungul timpului ale interferenţei, de cele mai multe ori necaracteristică unui regim democratic, a serviciilor de informaţii, indiferent că e vorba de SRI, de SPP, de SIE, în zone în care practic nu ar avea ce să caute: în partide politice, în administraţie, în justiţie, în mediul privat, în firme private, în economie şi de asemenea şi în presă. Aşa cum funcţionează serviciile din România pot să pună în pericol democraţia", a mai afirmat Ludovic Orban.

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El a precizat că nu deţine dovezi: "Dacă aş fi avut dovezi, aş fi prezentat public. De la câmpul tactic din justiţie, din vremea generalului Dumbravă, până la popularea cu ofiţeri ai SRI a Direcţiei Generale Antifraudă. De la declaraţia lui Vîlceanu cum că alianţa din 2021, alianţa PNL-PSD impusă de Iohannis, a fost discutată într-o vilă de protocol a SRI. Nu numai SRI. M-am referit şi la SPP de-a lungul timpului, şi la SIE".

Orban: Nicușor Dan caută sprijinul PSD

În plus, Orban a reiterat ideea că planul lui Nicuşor este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030.

"Eu am spus că este foarte greu de explicat de ce Nicuşor Dan, care a fost sprijinit de PNL şi de USR ca să ajungă preşedintele României, de partide de centru-dreapta, este orientat să aibă ca principal partener PSD-ul. PSD nu l-a sprijinit nici în turul doi, nu a dat declaraţie de sprijin, chiar în multe judeţe au tras mai degrabă pentru Simion decât pentru Nicuşor Dan. Planul lui Nicuşor este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030", susţine fostul premier.

El crede, însă, că Nicuşor Dan "nu cunoaşte PSD-ul şi nu poate să ştie dacă PSD-ul îşi va respecta înţelegerea": "Cel mai probabil, i s-a recomandat PSD-ul ca partener pentru că cei din serviciile de informaţii i-au dat asigurări că PSD-ul ar putea respecta o astfel de înţelegere. El nu avea de unde să obţină această încredere. Câtă încredere poţi să ai în Grindeanu dacă baţi palma? Se schimbă de la o oră la alta, astăzi spune una, mâine spune alta şi oricum nu controlează partidul".

Ludovic Orban, fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat recent că şeful statului s-a apropiat de PSD cu speranţa de a obţine susţinerea acestui partid pentru un nou mandat de preşedinte, oferind la schimb social-democraţilor guvernarea.

Orban este de părere că Nicuşor Dan consideră că poate avea încredere în PSD în acest scop "pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor", el indicând în acest context Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP).

Declaraţia a iscat o reacţie fără precedent din partea SRI.

"SRI consideră regretabilă şi iresponsabilă lansarea repetată în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate, prin care instituţiei îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă", transmitea, marţi seară, SRI.