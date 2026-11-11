Ludovic Orban, liderul Forţa Dreptei, a afirmat miercuri că Nicuşor Dan l-a dezamăgit chiar mai mult decât Klaus Iohannis în timpul celui de-al doilea mandat prezidenţial. Potrivit acestuia, actualul şef al statului şi-ar fi înşelat aşteptările alegătorilor care i-au oferit votul şi încrederea, relatează News.ro.

Orban, dezamăgit de Nicuşor Dan mai mult decât de Iohannis: "Cine şi-ar fi putut imagina" - Profimedia

"Dezamăgirea mea faţă de Nicuşor Dan este mai mare decât dezamăgirea faţă de Klaus Iohannis în al doilea mandat, dar poziţia mea e publică, cunoscută m-am exprimat public pe tema asta, Cine şi-ar fi putut imagina că un preşedinte poate să încalce aproape toate angajamentele pe care le-a luat în faţa oamenilor, în momentul în care le-a cerut votul, să devină complicele PSD şi al tuturor forţelor care îşi doresc privilegii şi control nedemocratic asupra societăţii româneşti şi asupra punctelor strategice din societatea românească?", a declarat preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban.

El a arătat că "Nicuşor Dan este un preşedinte care şi-a bătut joc de alegătorii care i-au acordat încredere".