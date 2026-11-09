SURSE: Claudiu Manda i-a avertizat pe miniştrii PSD că s-ar putea ca unii să nu prindă Crăciunul în funcţii

Miniștrii PSD care nu respectă termenele și obiectivele stabilite de partid riscă să nu mai rămână în funcții până la Crăciun. Avertismentul a fost transmis marți de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la reuniunea Biroului Permanent Naţional al partidului, potrivit surselor Observator. Asta în timp ce Sorin Grindeanu a lansat critici la adresa primarului din Buzău, Constantin Toma, și a ironizat planurile liberalilor de a forma Polul Modernizării alături de Ludovic Orban.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis luni un mesaj tranşant către miniştrii PSD care nu au prezentat partidului obiectivele fixate, el arătând că se aşteaptă ca miniştrii să trateze cu seriozitate deciziile partidului şi să nu îşi facă fiecare propria politică în minister, potrivit unor surse din PSD, potrivit surselor Observator.

"Am stabilit nişte termene clare pentru miniştrii noştri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aştept ca toţi colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid şi să înţeleagă că nu fiecare îşi face propria politică în minister. Le transmit că avem aşteptări de la ei şi că răbdarea nu este nelimitată. Eu şi Sorin avem un mesaj - dacă lucrurile continuă în această direcţie, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcţie", a fost mesajul transmis de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, către miniştrii social-democraţi, în şedinţa conducerii PSD.

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit, luni, de la ora 10.00, la sediul central al PSD din Şoseaua Kiseleff.

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Laude pentru Olguța Vasilescu, critici pentru Constantin Toma

Potrivit surselor Observator, Sorin Grindeanu a profitat de ocazie să lanseze un atac la adresa lui Constantin Toma, primarul din Buzău care a criticat de mai multe ori deciziile partidului.

"O felicit pe Olguța Vasilescu pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro, inaugurat la Craiova, prin care locuitorii orașului au acum apă de izvor de munte la robinet! A demonstrat că știe să atragă fonduri, spre deosebire de domnul Toma de la Buzău, care stă de dimineața până seara pe la televiziuni să-și prezinte opiniile politice, dar a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR pentru anveloparea blocurilor. Așadar, Olguța a atras bani europeni, în timp ce Toma a pierdut zeci de milioane de euro. Asta înseamnă să fii preocupat de oameni, nu de analize politice. Aici este diferența", ar fi spus Sorin Grindeanu.

Ironii la adresa PNL

Liderul PSD, Sorin Grindeanu a reacționat după ce Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a aprobat în unanimitate, duminică, deschiderea negocierilor cu Ludovic Orban pentru fuziunea prin absorbţie cu partidul Forţa Dreptei şi constituirea Polului Modernizării.

"Am văzut că apare nu știu ce Pol de Modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. N-au reformat și n-au modernizat nimic cât au fost la putere, o fac acum din opoziție. Doar au tăiat de la oameni și firmele românești. Să susțină mai bine reforma administrativă și comasarea agențiilor propuse de PSD. Astea sunt reforme reale. Și apoi, sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban", ar fi spus Sorin Grindeanu, potrivit surselor Observator.