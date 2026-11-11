Forța Dreptei fuzionează cu PNL. Bolojan, către Ludovic Orban: "Bine ai revenit acasă!"

Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, și președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, au anunțat azi, într-o conferință de presă, fuziunea Forţa Dreptei, prin absorbţie, cu PNL în prima parte a anului viitor.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis lui Ludovic Orban: "Bine ai revenit acasă!"

"Fuziunea PNL-FD este un proiect necesar pentru România. Avem nevoie de reforme profunde, de un stat care nu își mai risipește banii, un stat în care se poate prospera", a transmis liderul liberal.

"Nu este suficientă doar o fuziune sau o alianță politică. Ne propunem să aducem împreună toate energiile din societate, toate organizațiile, toți oamenii competenți care vor să lupte pentru o Românie modernă", a mai completat acesta.

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Bolojan a transmis că "există o axă PSD-AUR care, în aceste zile, în Parlament, capturează instituțiile statului".

De partea cealaltă, Ludovic Orban a anunţat că Biroul Politic al FD aprobă fuziunea prin absorbție cu PNL, spunând că este vorba despre "reintegrarea liberalilor la casa lor, în PNL".

"Sunt liberalii care au plecat în bejenie atunci când Iohannis a impus PNL guvernarea cu PSD și coabitarea politică cu PSD", a subliniat Orban.

Întrebat despre candidații la alegerile prezidențiale din 2030, fostul premier Ludovic Orban a confirmat că "încercăm să propunem o alternativă pentru 2028 și 2030".