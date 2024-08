Cu nici patru luni înainte de alegeri, PSD vrea să continue "mariajul" cu liberalii. Cu argumente externe, social-democratii fac planuri pentru un nou Guvern de Coaliţie. "Avem Orientul Mijlociu este pe un butoi cu pulbere, vedem ce se intampla la granita noastra in Ucraina. Eu cred ca este obligatoriu o alianta PNL-PSD tinand cont de contextul politic international", a declarat Paul Stănescu, secretar general al PSD.

Marcel Ciolacu si Nicolae Ciucă au făcut rocada la guvernare vara trecută

Departe de acest gând, liberalii vor mai curând să unească toate forţele de Dreapta într-o alianţă anti-PSD. PNL ar oferi, la schimb, locuri pe listele comune la Senat şi Camera Deputatilor penru PMP, REPER si Forta Dreptei. "In zona stanga avem un PSD din ce in ce mai virulent si mai critic. PNL in acest moment este cu atat mai mult legitimat sa poarte aceste discutii", a declarat Ionuţ Stroe, purtător de cuvânt PNL. "Putem sa discutam despre un proiect politic. Intentia este sa avem o guvernare de Dreapta", a declarat Nicolae Ciucă, preşedinte PNL.

Partidele de Dreapta nu au încredere, însă, în oferta PNL. Sunt de acord să negocieze Alianţa doar după ce liberalii rup Coaliţia cu PSD. "Eu cred ca este doar o mimare, hai sa vorbim cu fortele de Dreapta. Nu stiu daca putem sa negociem ceva in momentul de fata. Sunt sigura ca nu il mai cred oamenii de Dreapta pe dl Ciuca dupa acesti trei ani", a declarat Elena Lasconi, preşedinte USR. Liderii PSD sunt siguri că mariajul cu PNL va continua si anul viitor, dar nu se înţeleg cine să conducă guvernul.

"Pai noi vrem cu social democrat, liberalii vor cu premier liberal. Sigur, asta disutam ca nu am ajuns acolo", a declarat Paul Stănescu, secretar general al PSD. PSD si PNL guvernează în Coalitie din noiembrie 2021 şi au împărtit inclusiv fotoliul de premier. Marcel Ciolacu si Nicolae Ciucă au făcut rocada la guvernare vara trecută.

