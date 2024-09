Fără costum şi cravată, după vizita fulger din judeţul Galaţi, Nicolae Ciucă a ajuns direct la şedinţa partidului, cu două ore întârziere. A avut un mesaj tranşant. "O spun clar, ne dorim să facem coaliţie cu partidele de dreapta. Aceasta a fost mereu prima noastră opţiune şi aşa va fi", a declarat Nicolae Ciucă. Cu unanimitate de voturi, Nicolae Ciuca a primit increderea partidului pentru a candida la alegerile prezidenţiale. In cele ce urmeaza acesta isi va prezenta programul de guvernare si va intra oficial in cursa pentru palatul Cotroceni.

Ciucă este ultimul candidat care oficial a primit mandatul partidului său pentru a candida la funcţia supremă în stat

Liderul PNL nu i-a menajat pe colegii social-democraţi deşi se despărţise de preşedintele PSD în urmă cu scurt timp. "Reperele politice constante pe scena noastra politica au ramas mereu doua, urmasii partidului comunist si noi national-liberalii", a declarat Nicolae Ciucă. Elementul-surpriză la întrunirea liberalilor a fost prezenţa edilului Nicuşor Dan, care a dat o semnătura pentru candidatura lui Ciucă. Ieri edilul a semnat însă şi pentru şefa USR Elena Lasconi. "Eu sunt un om de dreapta. Este un Consiliu National al partidului, m-au invitat, am venit. Îmi doresc o guvernare de dreapta", a declarat Nicuşor Dan.

Analiştii politici susţin că dacă partidul se va implica în campania lui Ciucă, acesta are şanse să ajungă în finala pentru Cotroceni. "Ciuca e in ultimul pluton, dar are o bicicleta buna, daca va sti sa o foloseasca va ajunge in final pentru locul doi si ar putea chiar ajunge si pe locul intai. Penelistii sunt si ei pragmatici, stiu ca daca nu vor face eforturi vor avea de suferit cu totii", a declarat Cristian Pîrvulescu, analist politic. Nicolae Ciucă este ultimul candidat care oficial a primit mandatul partidului său pentru a candida la funcţia supremă în stat.

