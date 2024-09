"Ce apă. Prăpăd au făcut. Ia uitaţi, oameni buni! Ne-a nenorocit"; "Dacă era să auziţi cum urlau animale, nu vă pot spune. Sfârşitul lumii a fost"; "Noi nu avem unde sta, nu avem unde dormi", sunt doar câteva dintre mărturiile oamenilor loviţi de nenorocire.

La mai bine de 30 de ore de la potop, ies la suprafaţă ororile. Trupul unui bărbat dat dispărut ieri în Pechea a fost găsit abia astăzi la două localităţi distanţă. A fost purtat de ape 6 kilometri. "L-a văzut în boscheţi acolo. Şi m-a chemat: Tati, vino că este un om mort. Şi când am venit, am dat de dânsul. L-am adus pe apă. În jur de vreo 40-50 de ani", spune un localnic.

5.500 de locuinţe au fost avariate

Tragedia este cu atât mai mare cu cât ieri şi fratele său şi-a pierdut viaţa. De frică, mai mulţi oameni nu au vrut nici azi să coboare din podurile locuinţelor. Apele au ajuns în unele zone până la aproape doi metri. Până şi salvatorii au fost în pericol. 5.500 de locuinţe au fost avariate numai în judeţul Galaţi. 20.000 de oameni au fost afectaţi. În urma apelor, a rămas un strat gros de mâl care acoperă totul în case.

Cu lacrimi în ochi, localnicii recuperează ce mai pot din noroaie. "Mi-a murit vaca? Doamne, eu o mulgeam şi beam un pahar de lapte. Suntem bătrâni şi era căsuţa curată şi uscată", spune o localnică. "Hambarele le-a întors cu spatele în sus, aveam nişte cereale, acum e umplut cu nămol, e otravă. Capra, e moartă într-un coteţ de aici", adaugă şi soţul femeii.

În casele oamenilor nu a mai rămas absolut nimic

În casele oamenilor nu a mai rămas absolut nimic. Totul e distrus, acum bătrânii au rămas neputincioşi, aşezaţi pe un scaun care nu a fost luat de ape şi privesc îngroziţi la ceea ce a mai rămas din curte. Oamenii au dormit pe la rude sau vecini. "Uitaţi, aceasta este dezastrul făcut de apă. Într-o zi jumătate, cât a curs apă, ne-a terminat tot. Patul...nu mai avem unde să dormim, lăzi frigorifice, tot, distrus. Sobele de încălzire se dărâmă. Nu mai avem nimic", declară un bărbat.

"S-a stricat tot, e munca de o viaţă. Cu ce s-o mai iau eu de la capăt acum?", spune o localnică. "Într-un interval de jumătate de oră a venit apa. În timpul asta, noi am ţinut de poarta asta să nu intre apă mai tare. Nu am avut încotro. I-am dat drumul şi am fugit. Ne-am urcat într-un fânar şi de acolo nu am mai putut să coborâm. A ajuns apa la 2,5 m", adaugă un localnic.

Pompierii au salvat animale care au rămas prinse printre puhoaie

Pompierii au mai salvat şi azi animale care au rămas prinse printre puhoaie. Drumul Naţional 24 care duce spre Bârlad a fost închis între localităţile Vârlezi și Crăieşti după ce a fost rupt de viitură. În judeţul Vaslui, pereţii de pământ ai mai multor case s-au prăbuşit sub puterea viiturii.

"Când am văzut că vine apa, băiatul a luat televizorul şi buletinele şi am plecat la linie. Nu ştim unde dormim... Nu mai putem să stăm aici. Azi noapte pârâiau pereţii. Am dormit aici, cu frică", spune un localnic. "Nenorocire, nenorocire a fost. Băieţii am luat şi i-am dus la vecina, i-am aruncat peste gard. Plângeau săracii de rupeau, că nu ştiau ce se întâmplă", adaugă altul.

Aproape 400 de pompieri au intervenit în judeţul Vaslui. Peste 100 de locuinţe sunt afectate în localitatea Epureni, unde pe străzi s-au format cratere uriaşe. Meteorologii au emis o atenţionare de ploi pentru zona Moldovei, unde vor fi precipitaţii şi zilele următoare. Iar codul roşu de inundaţii rămâne în continuare în vigoare pe mai multe râuri.

