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Live Text Nicuşor Dan a ajuns la Kiev cu un tren special. Care este miza summitului din Ucraina

Președintele Nicușor Dan se află astăzi la Kiev, unde participă la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est. Șeful statului a ajuns în capitala Ucrainei după un drum de aproximativ 6 ore cu un tren special securizat de autoritățile ucrainene. Observator este singura organizație media cu acces la coloana oficială și trenul cu care a călătorit preşedintele.

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Bianca Iacob
Publicat la 15.07.2026, 08:15 | Modificat la 15.07.2026, 09:31
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15.07.2026, 10:08

Noi imagini cu sosirea preşedintelui României la Kiev

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15.07.2026, 09:22

Ursula von der Leyen: Ucraina și-a construit un puternic avânt militar

Şi președinta Comisiei Europene a ajuns la Kiev, în a 11-a vizită pe care o face în Ucraina pe timp de război.

"Tocmai am ajuns la Kiev pentru cea de-a 11-a vizita a mea în Ucraina pe timp de război. Este un moment special. Ucraina și-a construit un puternic avânt militar. Situația ia o turnură în favoarea sa. Voi anunța noi inițiative pentru a ne integra industriile de apărare. Ca să putem produce mai mult, mai rapid. Vom discuta și despre procesul de aderare (al Ucrainei la UE n.r) și pregătirile pentru această iarnă", a scris Ursula von der Leyen pe X. 

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15.07.2026, 09:16

Maia Sandu participă la Summitul din Ucraina

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la Kiev, unde va participa alături de Nicuşor Dan la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Va urma o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski. 

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15.07.2026, 08:38

Miza summitului din Ucraina

Preşedintele României a ajuns în capitala Ucrainei după un drum de aproximativ 6 ore cu un tren special securizat de autoritățile ucrainene.

Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride.

Participarea preşedintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina şi susţinerea fără echivoc a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestui stat, arată Administraţia Prezidenţială.

Cu acest prilej, Nicuşor Dan va reconfirma şi angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est. Summitul este important şi prin prisma susţinerii parcursului european al Ucrainei şi al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică şi rezilienţa. 

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15.07.2026, 08:24

Momentul sosirii lui Nicuşor Dan la Kiev

Nicuşor Dan a ajuns la Kiev după o călătorie de 6 ore cu un tren special, securizat de autorităţile ucrainene

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15.07.2026, 08:22

Nicuşor Dan, vizită la Kiev

Preşedintele României, Nicuşor Dan participă astăzi la Kiev la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, informează Administraţia Prezidenţială.

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Bianca Iacob
Bianca Iacob
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