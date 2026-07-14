O elevă din Galați a cerut recorectarea lucrărilor la Română şi Istorie, de la Bacalaureat. În final, diferenţa a fost de peste un punct.

Lorena a fost elevă la un liceu de top din Galaţi. S-a pregătit patru ani pentru examentul de la Bacalaureat şi nu avea nicio emoţie pentru rezultat. Notele finale au dezamăgit-o, însă.

"Când am aflat rezultatele, am fost şocată. 8,85 la Limba şi Literatura Româna şi la Istorie 9,35, dar la Geografie am luat nota 10 din prima. Imediat cum am văzut rezultatul, am vrut să depun contestaţie. Ştiam că lucrările mele merită mai mult", spune tânăra.

Şi a avut dreptate. După contestaţii, a obţinut media perfectă: 10 curat.

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"Mama mea a fost cea care m-a anunţat de rezultatul la contestaţii şi sincer am fost mai mult liniştită. Ştiam că în sfârşit am fost evaluată corect. Este o diferenţă uriaşă, de aceea la Istorie pur şi simplu nu îmi puteam explica", adaugă Lorena.

Profesorii Lorenei nu sunt deloc surprinşi de performanţele fetei

"Ne-am bucurat mult aseară când am văzut rezultatul. O confirmare şi a muncii ei, pentru că de-a lungul celor patru ani, ea s-a remarcat şi cu rezultate la olimpiadele naţionale şi atunci şi din partea ei rezultate frumoase", spune directorul adjunct al liceului.

Lorena îşi face acum bagajele pentru Italia. Va studia Economie şi Managment, la Universitatea Catolică din Milano.

După contestaţii, rata de promovare a crescut cu 2 procente și a ajuns la 76,9%. La limba română, de exemplu, cea mai mare diferenţă după recorectare a fost de 3,45 puncte în plus, dar au fost şi sute de elevi care s-au trezit cu note mai mici şi cu un punct şi jumătate. Cel mai mult a pierdut un absolvent, 2,65 puncte faţă de nota iniţială.