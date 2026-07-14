Apariție neobișnuită la Gherla: un avion a "aterizat" pe șosea, spre Cluj

Imagini inedite surprinse în Cluj, unde șoferii au fost uluiți să vadă un avion pe șosea. Un transport agabaritic care ducea o componentă de avion la Aeroportul Internațional "Avram Iancu" a ajuns, în noaptea de luni spre marți, în intersecția de la Băile Băița din Gherla.

Era vorba despre o operațiune de transport autorizată, desfășurată sub escortă rutieră, scrie Cluj Capitala. Transportul a pornit de la Aeroportul Naţional "Henri Coandă", iar operaţiunea este programată pentru perioada 10-19 iulie.

Potrivit Gherla Info, pentru a putea fi transportată în siguranță, aeronava avea aripile demontate, astfel că a putut traversa drumurile fără să blocheze complet circulația. Din cauza dimensiunilor convoiului, acesta s-a deplasat cu viteză redusă, iar trecerea prin Cluj-Napoca a impus restricții temporare de circulație pe strada Traian Vuia.

Ar fi vorba despre o aeronavă de antrenament pentru siguranța pasagerilor

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Aeronava dezafectată urmează să fie folosită pentru training specializat, simulând situații de urgență și criză, potrivit Consiliului Județean Cluj.

Noua aeronavă, estimată la 460.000 de lei, este de tip "narrow body", cu fuselaj îngust de 3-5 metri și un singur culoar, fiind potrivită pentru simularea zborurilor interne și scurte, modelele cele mai frecvent operate pe aeroportul clujean fiind Boeing 737 și Airbus A320, scrie Știri de Cluj.