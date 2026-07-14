Ce este fenomenul de upweling care dă peste cap vacanţele românilor pe litoral

Turiştii de la mare au stat ieri zgribuliţi pe nisip. Apa mării s-a răcit serios şi a ajuns la temperatura de la începutul lunii mai. Salvamarii au fluierat mai mult decât de obicei ca să îi avertizeze pe turişti că riscau să facă un şoc termic periculos în valuri.

De la 24 - 26 de grade Celsius, apa mării avea ieri 17 grade în zona Constanţa. "Rece. Suntem a doua zi, e la fel".

Turiştii intră treptat în apă şi încearcă să se obişnuiască cu temperatura mai scăzută a apei. Răcirea bruscă este provocată de fenomenul numit upweling, un proces natural care apare de 2 sau de 3 ori pe sezon. Răcirea apei a fost provocată de vântul puternic.

"Vântul împinge suprafaţa apei mării înspre larg, masele de apă caldă sunt împinse spre larg, iar apele de la fund vin ca să echilibreze această iînclinare", a explicat Răzvan Mateescu, cercetător științific INCDM.

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După ce s-a oprit vântul, apa mării a început să se mai încălzească şi a ajuns la 20 de grade Celsius. Salvamarii i-au sfătuit pe turişti să nu se avânte în apele reci după ce stau mult la soare.

"În momentul în care apa este foarte rece, afară e cald, să nu intre brusc în apă, să stea puţin să se acomodeze cu temperatura apei. Mai recomandăm să intre cu cineva, nu singuri. Dacă intră deodată pot face un şoc termic", avertizează Mihai Ene, salvamar.

Şi anul trecut au apărut fluctuații importante alte temperaturii apei în luna iulie, iar în unele zone, temperatura apei mării a coborât spre 10 grade Celsius.