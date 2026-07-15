Orientul Mijlociu este din nou în pragul unei escaladări majore. Iranul a lansat un nou val de atacuri asupra bazelor americane din regiune, iar Statele Unite au reimpus blocada asupra porturilor iraniene și au lovit timp de 7 ore ținte militare din apropierea Strâmtorii Ormuz. Donald Trump nu exclude o intervenție terestră și amenință inclusiv cu atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului.

Cerul din Bahrain a fost luminat azi-noapte după ce Iranul a lansat un nou val de rachete și drone. Însă nu a fost singura ţintă. Presa de stat iraniană a publicat imagini care arată un val de dorne lansate asupra bazei militare americane din Iordania.

Statele Unite au anunțat noi atacuri asupra unor ținte iraniene pentru a limita capacitatea Teheranului de a lovi nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz.

Șapte ore de bombardamente americane asupra Iranului

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Avioane de vânătoare, drone și nave militare americane au lovit timp de șapte ore situri iraniene, nave și sisteme de apărare de coastă. Totodată, Departamentului Trezoreriei SUA a ridicat scutirea temporară de la sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian.

"Le vom distruge toate centralele electrice, le vom distruge toate podurile, dacă nu se așează la masa negocierilor. Voi lăsa centralele electrice ultimele, dar în cele din urmă vom ataca şi centralele energetice", a spus Donald Trump.

Americanii au instituit o nouă blocadă navală asupra porturilor iraniene, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune. Armata americană acuză Teheranul că ar fi atacat șapte nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, incidente în urma cărora 12 membri ai echipajelor civile și-au pierdut viața, au fost dați dispăruți sau au fost răpiți.

"Ei vor să facă o înţelegere, dar de fiecare dată o încalcă", a mai afirmat Donald Trump, preşedintele SUA.

Liderul de la Casa Albă nu a exclus nici o intervenţie terestră în Iran. De cealaltă parte, Teheranul a anunţat că acordul semnat luna trecută a ajuns la final.

"Acordul de la Islamabad s-a încheiat. Ne aflăm într-o situaţie în care Statele Unite au încălcat memorandumul faţă de Republica Islamică. A urmat un răspuns decisiv din partea foreţelor militare (n.r - iraniene)", se arată întro reacţie pe X a ministrului adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi.

Trump a renunțat la taxa de 20% pe care voia să o impună navelor de marfă pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Decizia vine după discuții cu liderii din Orientul Mijlociu.